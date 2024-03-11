公督盟提出新國會改革期待　立院周萬來秘書長允諾研議與轉達韓院長

今日(11日)公民監督國會聯盟（公督盟）針對國會改革相關議題，至立法院拜會秘書長周萬來，過去每年公督盟都會針對國會相關多項重要議題來拜會立法院正副院長和秘書長，希望能加強在國會改革議題上官方和民間的合作，除了感謝過去包含：歷任的王金平院長、蘇嘉全院長和游錫堃院長，更感謝立法院幕僚單位過去一同推動議事轉播、國會外交，以及開放國會…等重要工作。

公督盟理事長曾建元開場致詞表示，周老師關於國會議程程序的相關書籍，其實對於現在立法院的生態有不小影響，同時也啟發民間「監督國會」的概念發展，此次公督盟拜會共計有提出六項建言，包含：利益衝突資訊揭露平台推動上架、強化立院國會外交功能、建置預算提案系統、解決預算審議延宕問題、強化法制局和預算中心功能，以及國會擴建相關計畫的延續，這些主張都無關黨派和意識形態，因此公督盟建請韓院長和周秘書長展現魄力來推動相關改革。

公督盟理事長曾建元繼續提到，關於利益衝突資訊揭露平台上架是相當急迫的，過去在立法院開放國會委員會民間和官方的合作下，已經將相關網站架設完畢，但遲遲仍未上架，這段期間國會議員仍爆發許多弊案，包含：詐領助理費等議題，參考美、英和日本的國會，公開資訊才是防止國會議員涉弊的第一步，而這一步相當重要！之後公督盟也會陸續拜會立法院各黨團共同來支持。

立法院祕書長周萬來表示，很高興可以有這次機會，韓國瑜院長比較繁忙，特別委託我，希望了解民間對國會改革議題的看法，此次也有許多處室的同仁出席，希望能將這些寶貴建議帶回去研議，公督盟本次拜會共計有提出六項建言，和公開透明的理念緊密綁在一起，這部分未來立院同仁也會依循相關原則持續來和民間合作；另外關於關於國會擴建相關議題，很明顯現在立法院的空間是無法負荷，也缺乏陳抗區的設置，相關的寶貴意見整理後會在和韓院長做報告，希望來延續相關政策！

會中，立法院周萬來秘書長另針對各項改革意見一一回應，並和公督盟的同仁分享我國國會制度的演變歷程，雙方相談甚歡，甚至超過拜會時間；會後公督盟也準備錦旗和三份監督國會相關刊物，送給周萬來秘書長，也請其轉交給立法院長韓國瑜和副院長江啟臣，後續公督盟也將針對各項的國會改革事項拜會立法院各黨團和相關處室，希望逐步讓新國會成為人民信任的立法院。