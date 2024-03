葛來儀率學者團拜會 蔡英文：盼台美順利解決雙重課稅問題

時值台灣關係法 45 週年之際,德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀等華府學者代表團訪台,今(11)日晉見總統蔡英文,葛來儀提及,蔡英文過去 8 年穩健維護台海和平穩定,新政府的台美關係定能持續堅若磐石。蔡英文則表示,希望台灣和美國未來順利解決雙重課稅問題,並且持續強化數位經濟、新興科技以及電信安全等領域的合作。

「華府學者代表團」訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)、歐亞集團中國事務執行理事華自強(John Rick Waters)、美國企業研究所(American Enterprise Institute)資深研究員庫柏(Zack Cooper),及戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)費和中國研究講座(Freeman Chair in China Studies)主任白明(Jude Blanchette)。

蔡英文提及,4月10日台灣關係法立法即將滿45年;台灣關係法立法以來,歷經許多國際情勢的變動,如今已經成為維護台海和平穩定的重要基石。

蔡英文感謝訪賓長期關注台海情勢,也發表各項研究報告,讓國際社會更加理解台灣在區域中所扮演的關鍵角色。她也盼訪團學者持續發揮影響力,協助台灣和美國在各領域深化夥伴關係,一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

蔡英文也談及,台灣身為國際社會負責任的一員,始終致力維護區域的和平穩定,也期待跟全球民主陣營擴大合作,共同守護民主自由的價值。她強調,美國是台灣重要的安全及經貿夥伴,去年台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署。希望台灣和美國未來順利解決雙重課稅問題,並且持續強化數位經濟、新興科技以及電信安全等領域的合作。

葛來儀致詞表示,過去8年世界充滿動盪,包含北京在政策上劇烈的轉變,尤其是針對台灣的政策,以及美國政策也有不可預測的時候和COVID-19疫情帶來的挑戰。而蔡總統以穩健的領導力,維護台海和平穩定、台灣的民主,以及台灣人民所珍視的自由。蔡總統也是美國與世界其他國家卓越的合作夥伴。

葛來儀認為,在蔡總統奠定的堅實基礎之下,520 蔡總統交接給台灣下一任總統後,台美關係定能持續堅若磐石。