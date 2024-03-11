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葛來儀率學者團拜會 蔡英文：盼台美順利解決雙重課稅問題

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/11 16:23
德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（左２）與總統蔡英文（右２）握手合影（圖／總統府）

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（左２）與總統蔡英文（右２）握手合影（圖／總統府）

時值台灣關係法 45 週年之際，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀等華府學者代表團訪台，今（11）日晉見總統蔡英文，葛來儀提及，蔡英文過去 8 年穩健維護台海和平穩定，新政府的台美關係定能持續堅若磐石。蔡英文則表示，希望台灣和美國未來順利解決雙重課稅問題，並且持續強化數位經濟、新興科技以及電信安全等領域的合作。

「華府學者代表團」訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫柏（Zack Cooper），及戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）。

蔡英文提及，4月10日台灣關係法立法即將滿45年；台灣關係法立法以來，歷經許多國際情勢的變動，如今已經成為維護台海和平穩定的重要基石。

蔡英文感謝訪賓長期關注台海情勢，也發表各項研究報告，讓國際社會更加理解台灣在區域中所扮演的關鍵角色。她也盼訪團學者持續發揮影響力，協助台灣和美國在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

蔡英文也談及，台灣身為國際社會負責任的一員，始終致力維護區域的和平穩定，也期待跟全球民主陣營擴大合作，共同守護民主自由的價值。她強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，去年台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署。希望台灣和美國未來順利解決雙重課稅問題，並且持續強化數位經濟、新興科技以及電信安全等領域的合作。

葛來儀致詞表示，過去8年世界充滿動盪，包含北京在政策上劇烈的轉變，尤其是針對台灣的政策，以及美國政策也有不可預測的時候和COVID-19疫情帶來的挑戰。而蔡總統以穩健的領導力，維護台海和平穩定、台灣的民主，以及台灣人民所珍視的自由。蔡總統也是美國與世界其他國家卓越的合作夥伴。

葛來儀認為，在蔡總統奠定的堅實基礎之下，520 蔡總統交接給台灣下一任總統後，台美關係定能持續堅若磐石。
葛來儀
蔡英文
外賓來訪
外賓訪台

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