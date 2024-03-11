擬取消10項交通違規檢舉　民間團體不滿將上街抗議

行政院日前通過交通法案修法，調整民眾不得檢舉10項1200元以下罰鍰的輕微違規，以及修正記點措施，此修法案引起行人零死亡推動聯盟的不滿，並於今（11）日宣布，將在全台舉辦街頭快閃抗議行動，23日將在立法院舉辦集會遊行。

行政院7日通過修正草案，減少檢舉項目，以及調整記點項目，引起多個民團體不滿，今日召開記者會提出退回法案等訴求，並宣布後續的抗議措施。

交通部統計，此次修正所刪除的10項檢舉項目，自去年6月30日違規記點新制上路，累計至今年2月底，約350萬人次遭記點，滿12點被吊扣駕照2個月的約有7300人。

行人零死亡推動聯盟理事陳愷寧指出，此次取消不得檢舉、記點的項目，如大車倒車無人指引，都是非常危害道路安全的違規樣態；違規停車不得檢舉地點，也侵害弱勢用路人權益、對守法駕駛不公，且這些地方若發生意外都會是嚴重死傷事故，認為行政院提出的修法內容是變相放任違規。

另外，陳愷寧也指出，去年吊扣數不升反降，減少近一半（一萬多件），吊銷數也減少500件，在吊扣、吊銷不嚴重情況下，不應開放更多違規。

陳愷寧提出5訴求，包含道路工程要改善、配套措施要規劃、駕訓教育要改革、執法要加強以及退回法案，也宣布將在3月17日上午10時，全台各地將快閃街頭行動抗議，3月23日將在立法院舉辦集會遊行，希望立法院各黨團可以擋下法案。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾指出，計程車在路口、公車站10公尺臨停或並排臨停，是為配合乘客方便上下車，非司機個人主動違規，違規不合理也不對，但任何法令制定都應該考慮每個行業。

李威爾呼籲，交通安全和號誌改善非單一交通部問題，呼籲總統當選人賴清德，上任後尋找可解決這件事的行政院長，也呼籲未來行政院長應責成政務委員跨部會協商。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，各地方政府更應多設置計程車招呼站、避車彎道以及可以臨停的地方，更要儘速完善交通標示；道路交通安全環境尚未改善前，應該要適當修正道安條例，包含限縮民眾檢舉，因為浮濫檢舉並不會讓交通安全更好。