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中華郵政73張郵票「選美」 投票至4月1日截止　參加者有機會抽iPhone手機

中華郵政公司近日發布新聞稿表示，為推廣集郵並宣傳郵票之美，3月1日至4月1日舉辦「113年郵票選美活動」，邀請民眾票選出112年所發行最美郵票1枚（或小全張1張）。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/11 15:25
(圖/<a href="https://lottery.post.gov.tw/post/internet/post_vote113/index.jsp" target="_blank">中華郵政</a>) 

(圖/中華郵政

中華郵政最近舉辦一年一度的郵票選美活動，邀請民眾從包含文學古畫、傑出名人等73款郵票中，選出最美郵票第一名，參加投票的民眾還有機會抽iPhone。

活動 Part 1

中華郵政公司近日發布新聞稿表示，為推廣集郵並宣傳郵票之美，3月1日至4月1日舉辦「113年郵票選美活動」，邀請民眾票選出112年所發行最美郵票1枚（或小全張1張）。

中華郵政說，候選郵票包含文學古畫、傑出名人、花卉植物、卡通休閒、古蹟名勝及寶島風情等主題，共有73張

民眾可於活動期間，透過「113年郵票選美」活動網站「中華郵政 郵你真好」臉書粉絲專頁，或中華郵政LINE官方帳號投票等多元方式參加活動，也可於明信片上書寫欲票選的郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱（113年郵票選美活動小組收）」。

中華郵政表示，民眾投票還可參加抽獎，獎品包含Apple iPhone 15 Pro Max 256G、OSIM智能腿樂樂3、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、PlayStation 5光碟版、iRobot Roomba 960掃地機器人、DAIKIN大金閃流光觸媒空氣清淨機、Oral-B iO9微震科技電動牙刷、AirPods Pro （第2代）及精裝本郵票冊等。

(編按：活動內容如有疑義, 概以中華郵政解釋為準)

活動 Part 2

不但如此，另一項在臉書舉辦的活動，只要在3/15前選出您心中最美的郵票，就有機會獲得全聯禮券1,000元喲!

我要看選美郵票https://bit.ly/45BjOyG

投票期間：113年3月1日(星期五)至113年3月15日(星期五)。

活動辦法：

❶按讚「中華郵政 郵你真好」粉絲專頁及本貼文。

❷於本貼文下留言：【最美郵票是##號，一起票選拿大獎！】並@ tag兩名好友。

❸公開分享本貼文至個人臉書動態頁面，即可參加抽獎。

❹每個帳號限投票1次，重複留言者以最後一則留言計算。

獎品內容：

共抽出10位得獎者，每位得獎者可獲得全聯禮券1,000元。

活動規範：

參加活動者必須遵守活動規範及相關規定 https://bit.ly/3rPLCl5 如未遵守者，主辦單位得拒絕其參與或取消其得獎資格。

得獎與領獎：

得獎名單將於113年3月29日(星期五)公布於中華郵政全球資訊網「最新消息」、「中華郵政 郵你真好」Facebook粉絲團及郵票選美活動網站。得獎者須於113年4月8日(星期一)下午5時前以Facebook訊息傳送真實姓名、通訊地址與電話以利獎品寄送，逾期視同放棄。
中華郵政
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更新時間 : 2024-03-11 22:15 GMT+08:00

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