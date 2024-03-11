NCC報告7成複製貼上 鏡電視爭議大藍白委聯手通過成立調閱專案小組

鏡電視爭議頻傳，立法院交通委員會今（11）日提出臨時提案，成立鏡電視調閱專案小組，釐清其申設、審照、換照等是否涉不法及後續弊案爭議相關責任。此外，國家通訊傳播委員會（NCC）今年 1.3 萬字報告有逾 9000 字與去年雷同，亦通過臨時提案，要求 NCC 在 1 個月內補充業務報告。

陳耀祥赴質詢 態度強硬

立法院交通委員會今早邀 NCC 主委陳耀祥列席報告業務概況，並就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。

陳耀祥任內中天撤照案、鏡電視申設案、三立入股中嘉案成立委質詢焦點。國民黨立委邱若玲質疑 NCC 業務報告照抄去年內容，陳耀祥以業務延續，內容自然會延續為由作為回應。藍委翁曉玲要求提供鏡電視經費，則被陳以「涉及營業秘密」拒絕。

藍委洪孟楷也質疑，中天撤照案 15 件訴訟案 NCC 多起敗訴，陳耀祥對此否認，稱中天電視確認勝訴僅 2 件，還有 8 件在上訴，北高行解讀換照審查辦法與 NCC 標準亦有不同。

鏡電視爭議大 白委提臨時案聯手藍委通過

民眾黨立委林國成提案，因鏡電視有執政黨高層黑手介入，但陳耀祥卻在國會中多次迴避問題，且一再地以「調查中」、「改正即可」等護航，藐視國會，踐踏法治國原則。為有效監督已失靈、失職的國家通訊傳播委員會，並釐清其申設及後續弊案爭議相關責任，依《立法院職權行使法》第 45 條之規定，提案成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組。

陳耀祥則強調，《鏡電視》相關專案報告於上個會期已進行過 5 次，乃是個案性案件，倘若今日通過成立調閱專案小組，顯然可能會有政治干預之情形，行政部門不贊成有此調閱小組。

臨時案獲藍委連署，後由交委會主席陳雪生裁定並決定表決，藍白委以 6 比 5 的人數優勢表決通過成立調閱小組。此外，第七案也要求針對近年審查「鏡電視申設、審照及換照過程、外力介入狀況、附加條件等有無涉及不法」成立調閱專案小組，兩案合併處理。

報告內容 7 成照搬 限期 1 個月補充

關於藍白委所批 NCC 今年 1.3 萬字報告有逾 9000 字與去年相同，敷衍交差，立法院交通委員會今天也通過臨時提案，要求 NCC 補充業務報告，1 個月內重新撰寫一份真正反映過去 1 年工作成果、符合通訊傳播監理機關專業標準及未來規劃的詳盡報告。