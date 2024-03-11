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史博館重新開館首場大型活動　台灣時裝設計師策畫開幕跨界大秀

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/11 14:27
四位模特兒詮釋馬白水《太魯閣之美》。（圖／文化部）

四位模特兒詮釋馬白水《太魯閣之美》。（圖／文化部）

國立歷史博物館（下稱史博館）迎來開館服裝秀，由時裝設計師周裕穎策劃「開幕跨界大秀」活動，近日盛大登場，開幕大秀以「與史博共創歷史」為概念，攜手在世界版圖發光發熱的台灣藝術家：當代藝術家江賢二、食物設計師袁采楓、街頭藝術家傅星翰VASTAR等，共創轉譯史博館的經典藏品。

「開幕跨界大秀」是史博館重新開館以來第一場大型活動，集結當代藝術界組合，「食」、「藝」、「育」、「樂」方面的「藝」，周裕穎將當代藝術家江賢二的布料創作與史博館典藏常玉《雙人像》、《花》與《瓶花》畫作相融合，也特別將原作布料帶到現場進行一日限定展出；街頭藝術家傅星翰VASTAR則在印有當代藝術家莊喆《風景第五號》的布料上塗鴉，中西融合相互輝映，設計出令人驚艷的全新概念服裝；有傳承寓意的「育」，則邀請輔大織品服裝學系碩士班－李紀鞍，以國畫大師張大千作品《阿里山曉望》織作服裝；食物設計師－袁采楓，將莊喆的作品為靈感創作盤式甜點，融合史博館修館卸下的建築外觀瓦片擺盤，呈現出能「食」的藝術品；而金曲樂團黃子軒與山平快Zi Xuan & Slow Train，則用純淨嗓音開場，並演出客家老山歌基底的R & B，融合台語、客語、新住民語言的歌詞展現「樂」，並於歌詞中融入「與史博同行」、「歡迎回家」主題。

跨界走秀部分則邀請時尚老人林經甫醫師，人氣演員吳承洋站台登場，透過編織博物館、藏品與社會之間，人與物以及人與社會的連結，慶祝史博館重啟，穿越時空與歷史相遇，感受藝術、時尚與歷史的奇妙交融，讓人沉浸在視覺、聽覺、味覺和心靈的雙重饗宴中。

文化部長史哲表示，史博館作為政府來台後第一座公立博物館，陪伴台灣60多年歲月，2018年以前瞻基礎建設開啟最大規模整修，到今年2月7日重新開啟了紅門，2月21日全面性對大眾開放，到今日史博館以跨界開幕大秀，藉由「台展三少年」之一的郭雪湖，渡海遷徙到台灣這片土地的馬白水、席德進、王攀元、莊喆、張穀年，以及留日前輩畫家廖繼春、台灣現代版畫先驅廖修平等，向大家展現這個陪伴台灣近70年的博物館，不僅擁有豐富的典藏，更努力進入大家的生活、走上舞台，並透過台灣的設計力，呈現出台灣跨界、跨世代、跨兩岸的多元樣貌，「這是台灣文化的縮影、文化的力量，也是我們的文化自信」。

策展人周裕穎表示，「這次以『與史博同行』為概念出發，希望能透過時裝秀，讓大家知道史博館一直以來都非常樂於分享館藏IP，並支持協助創作者共同合作，與歷史同行將歷史帶入生活的目標與大家『共同前行』，在未來激發出更多創意火花！」這場大秀規模宏大，作品細緻的融合傳統和當代藝術，巧妙地賦予館藏新生命，展現博物館美學的新篇章。
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開幕大秀

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更新時間 : 2024-03-11 22:15 GMT+08:00

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