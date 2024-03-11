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【西藏抗暴65周年】兒童4歲就送至寄宿學校 中共以漢文消滅藏族認同

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/11 12:18
2024年3月10日，藏族女孩在印度達蘭薩拉參加西藏抗暴65周年遊行。（圖／路透社Adnan Abidi）

2024年3月10日，藏族女孩在印度達蘭薩拉參加西藏抗暴65周年遊行。（圖／路透社Adnan Abidi）

3 月 10 日是西藏抗暴紀念日 65 周年，隨著外界持續聚焦新疆維吾爾族人權不彰問題，西藏維權人士盼世人莫忘了另一塊邊陲地區的苦境。中共打著教育改革的旗幟，將幼兒送至寄宿學校，硬生生與家人拆散，從小灌輸中文教育，從語言上實行「文化滅絕」。

BBC 報導，現居加拿大的藏族教育社會學家嘉洛（Gyal Lo）指控，北京將教育作為同化工具，將小至 4 歲的孩童送至寄宿學校讀書，以漢語取代藏語教學，降低其藏人認同。

這些年來，西藏不少鄉村學校遭關閉，取而代之的是寄宿學校。中國駐倫敦使館稱，此一政策是為了集中資源，寄宿學校供吃供住，讓人口稀少地區的孩子都能受教育。

根據維權人士，西藏現約有 80% 學童（約 100 萬人）正受寄宿教育，小至學齡前兒童。反對人士稱，如此做法迫使家庭送走孩子，孩童從小便得離開父母懷抱，獨自求學，產生了心理創傷。

一名曾在寄宿學校上學至 10 歲的藏族青少年分享道，那段日子，總是思念家人，許多同學也會想家想到哭，甚至半夜哭醒，衝至校門口。嘉洛表示，自己的兩名姪孫，分別於 4 歲及 6 歲時被送去念書。有次家庭聚餐，孩子對說母語感到彆扭，難以融入家族，彷彿成了客人。

嘉洛指出，孩子從小就被切斷了文化的根，切斷了與父母、親族的情感聯繫，這只是其中一個惡果。另一問題則是母言凋零。寄宿學校鼓勵說中文，以漢文教學，學童僅在藏文課會用到藏語。學生回憶，學校有大型圖書館，裡頭卻完全沒有藏文書籍。

一年前，聯合國文化權利調查員致函中國，提交了對西藏教育改革的不滿，指稱中共試圖將少數民族「同質化」，使之更為漢化，而中文就是達成此目的的工具。

有關當局對相關質疑一概否認，稱頌西藏教育改革的優點，並將矛頭指向了嘉洛與其他維權人士。嘉洛無懼官方打壓，但對西藏年輕一代的未來感到悲涼。「我們的子孫已成了疏離的世代。可以想見，無論是漢族社會或藏族社會，他們將來恐怕都難以融入。」
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