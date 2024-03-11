燒到日本！柳演錫首度台灣公開亮相　GQ Suit Walk創意正裝展示自我風格

第11屆《2024 GQ Suit Walk 台北國際紳仕月》近日在台北文創文化廣場登場，韓星柳演錫以活動大使身分首度在台灣公開亮相，選擇義大利精品G UCCI西裝打點自信裝扮，風采優雅領軍紳仕遊行。

Suit Walk 進入第二個十年，《GQ》編輯長Kevin王懷祖觀察， 除了因應各種原因的穿著需 求之外，正裝正在以更高速度成為人們用來展示自我風格關鍵搭配。 正裝的定義隨著時代的進化不斷注入新的巧思與元素，在 今年活動上除了期待看到經典、正式、講究的各種正式穿搭之外， 更樂於見到跳脫傳統正裝規矩且試著衝撞出更多新搭配的創意。

今年主題定調「New Era of Tailoring」傳達在這樣的時代裡， 每個人都可以大方地展現出自己的喜好和風格，王懷祖說，「 我們也希望進一步在保留正裝那些迷人的經典核心元素之上， 疊加更多的個人風格與特色。在瀟灑有型的根本之上， 百花齊放出屬於這個時代的各種迷人與精采。」



《2024 GQ Suit Walk 台北國際紳仕月》（圖／GQ提供）

影壇新星宋柏緯、蕭子墨，樂壇代表則有Frandé法蘭黛、嘟嘟dooodooo（JADE）、琟娜Verna、傻子與白痴、庸俗救星、Peggy Chen、張雅涵Kimi、李芷霖、FEniX、李佑群以及當紅小生Wingle陳謙文等，皆以心中最完美的紳仕裝出席。

每年備受矚目的「名人改造計劃」今年攜手大港開唱合作，邀請嘉賓Frandé法蘭黛、庸俗救星，分別穿上揚名國際的台灣設計品牌，包含演藝圈御用設計 BOB JIAN 及跨界話題鬼才 JUST IN XX，各自展現出不同的風采和個性，為這場盛會增添了一份音樂與時尚的絕妙結合。

現象延燒至日本！受到台灣 Suit Walk啟發，日本推出自己的「背広散步」活動，旨在鼓勵更多人以更自由、更愉快的方式穿上西裝。在下町・浅草地區邀請人們穿著西裝漫步。本次活動與 BEAMS 合作，邀請「背広散步」社群中具有影響力的五位成員（安武俊宏、宮本雅弘、高田朋佳、福島雄介、稲葉智大），分享最新的西裝潮流並一同參與紳仕遊行。