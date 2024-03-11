台股個股11日漲多跌少 法人：後市看美股和企業財報股利　日股亞洲最慘 暴跌逾800點

美股主要指數上周五 (8日) 全面收低，道瓊工業指數下跌68.66點，那斯達克指數下挫188.27點。台股今天(11日, 周一) 同步走跌，早盤指數下跌125.75點，跌破19700點。

收盤時台股下跌59.24點，力守19700點關卡。法人表示，台股上漲家數較下跌的數量多，大盤量價結構依然健康，美股後續表現將是牽動台股後市的關鍵，此外，2023年財報及股利政策將影響個股表現。

另一方面，今年以來日股受外資追捧突破4萬點創高，不過今天跌逾800點，收在38820.49點；渣打銀分析，日本央行即將終結負利率政策，日圓強彈引發對出口負面憂慮，此外，美國科技股遇修正也讓日股走弱。瑞銀則預估，日銀最快4月26日宣布貨幣政策調整。

上周五台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.83美元，跌幅1.9%，收在146.37美元。台積電（2330）今天開盤跳空達768元，下跌16元，市值縮水4149億元，跌破18兆元，降至19.91兆元，影響大盤130點。

台股今天上下震盪179點，盤中最高達19828.7點，最低下探19649.67點，終場收在19726.08點，下跌59.24點，成交值新台幣3976.39億元。台股收盤時上漲607家，下跌330家，持平93家。

市場指標台積電下跌18元，收在766元，市值跌破20兆元關卡，達19.86兆元，影響大盤約146點，是台股回檔的關鍵。

中央社引述分析師王兆立指出，成交值維持近4000億元水準，市場交投依然熱絡，資金持續尋求有機會的標的，只是個股表現差異性大，操作難度高。

國泰證券期處協理簡伯儀說，隨著台積電漲多休息，大盤量縮震盪整理，量價結構依然健康。此外，上漲數量達599家，多於下跌的326家，盤面仍由多方掌控。

簡伯儀表示，觀察強勢股不乏2月營收表現佳，以及2023年財報和股利政策優於預期的個股，呈現良性輪動。台股後市除關注美股後續表現，也應留意企業財報和股利政策。

據統計，外資及陸資今天賣超87.23億元，自營商買超26.82億元，投信買超26.55億元，呈現土洋法人對作態勢；三大法人合計賣超33.86億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超燿華最多，達2萬1240張；賣超台積電1萬3430張，居次，並終結連續6個交易日買超趨勢。

外資其餘賣超前10名還有群創、華航、群益台灣精選高息、大同、上曜、聯電、國泰費城半導體及光寶科。

外資買超元大滬深300正2最多，達3萬6632張；其餘買超前10名還有開發金、鴻海、友達、華通、裕民、富邦特選高股息、廣達、富邦上證正2及玉山金。

11日亞洲股市 日股跌勢最重

日本股市方面，日經指數今天盤中下殺逾千點，尾盤收斂跌幅，終場下跌868.45點，收在38820.49點，跌幅2.19%，是今天主要亞洲股市當中跌勢最重。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，日股走弱原因之一是日本銀行總裁植田和男上週釋放訊號，若物價目標達成會考慮調整目前寬鬆的貨幣政策，如結束負利率政策或終止殖利率曲線控制（YCC）；加上上週日圓走升逾2%，對於出口行業產生負面影響。

劉家豪指出，再來是8日美國科技類股的修正，像是輝達股價下跌以及費城半導體指數的收黑，都影響亞洲科技類股漲多拉回，綜合上述2個因素，今天日本市場信心不足進而大跌。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今天發布新聞稿指出，首輪大型企業的「春鬥」薪資談判，預計3月15日結束，小型企業的兩輪談判則分別於3月22日和4月4日結束，日本央行會等待企業狀況和工資增長幅度，有更多資訊後，才會有所動作。

因此瑞銀預估，日本央行最快是在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非在3月19日的會議。

瑞銀同樣也認為，短期內Fed動態更是影響日圓波動的重要驅動力。