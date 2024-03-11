術後照片疑修圖遭各大媒體撤照 英國凱特王妃健康傳言不減反增

42 歲的英國凱特王妃（威爾斯王妃凱薩琳Catherine, Princess of Wales），1 月住院開刀，健康引發擔憂，10 日才發布了術後首張照片，與三名子女和樂融融的模樣，似欲闢謠。然而，照片疑似遭到修改，多家知名外媒紛紛撤照，反而更啟人疑竇。

BBC、路透社報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）10 日公布了一張照片，畫面中凱特居中，身旁圍繞著喬治王子、路易王子、夏綠蒂公主，四人皆帶著燦爛微笑。貼文寫著，感謝大眾關心。根據肯辛頓宮，這是凱特夫婿威廉王儲（Prince William）上週所攝。

然而，就在照片釋出不久，幾大通訊社紛紛以「圖片遭編修，不符編輯規定」為由撤照（kill notification），包括美聯社、路透社、法新社、Getty Images，問題點在於夏綠蒂公主「左手袖子與手部出現的位置不一致」。

幾大通訊社對照片的編修都有著極為嚴格的規定，以確保真實性。美聯社僅容許極細微的調整，如移除鏡頭上的灰塵。路透社也只容許照片格式、尺寸、平衡色調上的微調。

凱特自去年聖誕節起便不再參與王室公開活動，引發健康傳言。她在攝政公園附近的倫敦診所進行了腹部手術，住院 13 日。對其病況，肯辛頓宮並未多說，只稱並非癌症，而凱特本人則希望保有隱私。

原本肯辛頓宮釋出照片，是盼能遏止謠言，但撤圖一事反而激起了討論，導致社群媒體充斥夏綠蒂公主袖子與路易王子手指的特寫照。不少網友稱，照片問題不只一處，肯定動過手腳。