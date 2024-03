術後照片疑修圖遭各大媒體撤照 英國凱特王妃健康傳言不減反增

42 歲的英國凱特王妃(威爾斯王妃凱薩琳Catherine, Princess of Wales),1 月住院開刀,健康引發擔憂,10 日才發布了術後首張照片,與三名子女和樂融融的模樣,似欲闢謠。然而,照片疑似遭到修改,多家知名外媒紛紛撤照,反而更啟人疑竇。

BBC、路透社報導,肯辛頓宮(Kensington Palace)10 日公布了一張照片,畫面中凱特居中,身旁圍繞著喬治王子、路易王子、夏綠蒂公主,四人皆帶著燦爛微笑。貼文寫著,感謝大眾關心。根據肯辛頓宮,這是凱特夫婿威廉王儲(Prince William)上週所攝。

然而,就在照片釋出不久,幾大通訊社紛紛以「圖片遭編修,不符編輯規定」為由撤照(kill notification),包括美聯社、路透社、法新社、Getty Images,問題點在於夏綠蒂公主「左手袖子與手部出現的位置不一致」。

幾大通訊社對照片的編修都有著極為嚴格的規定,以確保真實性。美聯社僅容許極細微的調整,如移除鏡頭上的灰塵。路透社也只容許照片格式、尺寸、平衡色調上的微調。

凱特自去年聖誕節起便不再參與王室公開活動,引發健康傳言。她在攝政公園附近的倫敦診所進行了腹部手術,住院 13 日。對其病況,肯辛頓宮並未多說,只稱並非癌症,而凱特本人則希望保有隱私。

原本肯辛頓宮釋出照片,是盼能遏止謠言,但撤圖一事反而激起了討論,導致社群媒體充斥夏綠蒂公主袖子與路易王子手指的特寫照。不少網友稱,照片問題不只一處,肯定動過手腳。

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ