Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

術後照片疑修圖遭各大媒體撤照 英國凱特王妃健康傳言不減反增

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/11 10:50
凱特王妃術後亮相，照片遭指修圖。（圖／Ｘ平台The Prince and Princess of Wales）

凱特王妃術後亮相，照片遭指修圖。（圖／Ｘ平台The Prince and Princess of Wales）

42 歲的英國凱特王妃（威爾斯王妃凱薩琳Catherine, Princess of Wales），1 月住院開刀，健康引發擔憂，10 日才發布了術後首張照片，與三名子女和樂融融的模樣，似欲闢謠。然而，照片疑似遭到修改，多家知名外媒紛紛撤照，反而更啟人疑竇。

BBC路透社報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）10 日公布了一張照片，畫面中凱特居中，身旁圍繞著喬治王子、路易王子、夏綠蒂公主，四人皆帶著燦爛微笑。貼文寫著，感謝大眾關心。根據肯辛頓宮，這是凱特夫婿威廉王儲（Prince William）上週所攝。

然而，就在照片釋出不久，幾大通訊社紛紛以「圖片遭編修，不符編輯規定」為由撤照（kill notification），包括美聯社、路透社、法新社、Getty Images，問題點在於夏綠蒂公主「左手袖子與手部出現的位置不一致」。

幾大通訊社對照片的編修都有著極為嚴格的規定，以確保真實性。美聯社僅容許極細微的調整，如移除鏡頭上的灰塵。路透社也只容許照片格式、尺寸、平衡色調上的微調。

凱特自去年聖誕節起便不再參與王室公開活動，引發健康傳言。她在攝政公園附近的倫敦診所進行了腹部手術，住院 13 日。對其病況，肯辛頓宮並未多說，只稱並非癌症，而凱特本人則希望保有隱私。

原本肯辛頓宮釋出照片，是盼能遏止謠言，但撤圖一事反而激起了討論，導致社群媒體充斥夏綠蒂公主袖子與路易王子手指的特寫照。不少網友稱，照片問題不只一處，肯定動過手腳。
修圖
撤照
凱特
凱特王妃
英國
通訊社
美聯社
路透社
法新社
失真
撤圖

相關新聞

「家中的未爆彈」電動滑板車及自行車釀火災致死 英國議員促管制
「家中的未爆彈」電動滑板車及自行車釀火災致死 英國議員促管制
2024/03/09 20:35
英國軍情六處徵募情報員 MI6：工作比龐德電影還刺激
英國軍情六處徵募情報員 MI6：工作比龐德電影還刺激
2024/03/05 10:11
【10大療癒金句】英國插畫家暢銷書改編奪奧斯卡最佳動畫短片　《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》席捲全球撫慰百萬讀者心
【10大療癒金句】英國插畫家暢銷書改編奪奧斯卡最佳動畫短片　《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》席捲全球撫慰百萬讀者心
2024/03/05 10:09
【以巴衝突案外案】遭葉門叛軍攻擊 英國商船不支沉沒　科學家憂衝擊紅海生態
【以巴衝突案外案】遭葉門叛軍攻擊 英國商船不支沉沒　科學家憂衝擊紅海生態
2024/03/03 17:06
【購票攻略】英國國家藝廊台灣首度展出　萬張早鳥票3分鐘全數完售
【購票攻略】英國國家藝廊台灣首度展出　萬張早鳥票3分鐘全數完售
2024/03/01 14:46

更新時間 : 2024-03-11 14:06 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可
丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」
台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看