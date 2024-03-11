Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

《臥虎藏龍》後！台灣首部紀錄短片入圍奧斯卡　《金門》團隊身穿詹朴時裝紅毯亮相　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/11 10:12
《金門》導演江松長（左）身穿APUJAN詹朴時裝現身奧斯卡頒獎典禮。（圖擷取自《金門》臉書）

《金門》導演江松長（左）身穿APUJAN詹朴時裝現身奧斯卡頒獎典禮。（圖擷取自《金門》臉書）

第96屆奧斯卡頒獎典禮於美西時間3月10日於洛杉磯舉行，導演江松長執導的《金門》入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎前5強，這是台灣影視作品自2001年李安《臥虎藏龍》獲得最佳外語片後，再次創下入圍佳績。

文化部駐洛杉磯台灣書院3月8日特別為入圍團隊舉辦記者見面會，由《金門》導演江松長、CNEX公司董事長蔣顯斌、執行長陳玲珍及製作團隊闡述作品創作過程與入圍感想，現場並邀請台灣曾獲得2019年奧斯卡科學技術成就獎的馬萬鈞博士，以及台灣首位擔任奧斯卡科學技術獎評審的吳采頤委員共同與談。

導演江松長說，此次入圍名單評審均為紀錄片同業的電影工作者，能進入最後5強是對自己在這行業努力的最大肯定。拍攝本片希望能得到國際對台灣的認識，也對倡導和平有所助益，就如收到來自古巴、韓國的觀眾回應寫道，「雖然不是他們的歷史，但透過鏡頭可以完全理解」。

《臥虎藏龍》後！台灣首部紀錄短片入圍奧斯卡　《金門》團隊身穿詹朴時裝紅毯亮相　
《金門》為首部入圍奧斯卡的台灣紀錄短片，圖為導演江松長。（圖／文化部）

狂賀！台裔美籍導演《金門》強勢問鼎奧斯卡　紐約時報平台播出引觀眾共鳴

江松長告訴路透社，鑒於中國對台灣問題劍拔弩張，包括 2022 年在時任美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台北後舉行的戰爭演習，他認為現在是重溫金門歷史的合適時機。

「我認為人們對台灣的興趣比以往任何時候都濃厚，至少在很長很長一段時間裡是如此。我們肯定會利用這種興趣」，江松長表示，這裡的生活很正常。人們並不是坐在那裡焦慮不安，但在金門，情況就不同了。

《金門》由江松長執導，以導演第一人稱視角，呈現金門這座地處台灣及中國間的島嶼其特殊之處，透過遊客和當地居民日常生活，以及江松長父親曾在金門當兵的回憶，探討島上不安的和平，反思台灣、金門與中國間的關係及矛盾情感。影片於「紐約時報」Op-Docs平台播出，已突破32萬人次觀看，獲得許多國際觀眾迴響和共鳴。江松長也希望以《金門》做為起點，把台灣故事說給世界聽，並繼續往前走，讓更多人看到台灣。


《金門》線上看。（影/YouTube）
奧斯卡
金門
紀錄片
電影
詹朴
紅毯
時裝
影視
娛樂
名人

相關新聞

高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕
高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕
2024/03/10 11:49
中國快艇翻覆事件致兩岸緊張？金門居民：沒感覺　漁民無奈不安　觀光船「繞道」避險
中國快艇翻覆事件致兩岸緊張？金門居民：沒感覺　漁民無奈不安　觀光船「繞道」避險
2024/03/09 12:54
日本大阪亞洲影展台灣之夜開幕　7部國片受邀赴日參展
日本大阪亞洲影展台灣之夜開幕　7部國片受邀赴日參展
2024/03/08 14:30
Bar Swap調酒大賽結果出爐！台北Bar Pine酒吧奪冠　香蕉炸雞嘻哈文化成靈感注入調酒
Bar Swap調酒大賽結果出爐！台北Bar Pine酒吧奪冠　香蕉炸雞嘻哈文化成靈感注入調酒
2024/03/08 11:49
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
2024/03/07 19:06

更新時間 : 2024-03-11 14:06 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可
丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月3日
台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」
台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看
牙痛竟是感冒引發！原因為何？該怎麼緩解？QA一次看