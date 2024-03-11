《臥虎藏龍》後！台灣首部紀錄短片入圍奧斯卡　《金門》團隊身穿詹朴時裝紅毯亮相　

第96屆奧斯卡頒獎典禮於美西時間3月10日於洛杉磯舉行， 導演江松長執導的《金門》入圍奧斯卡最佳紀錄短片獎前5強， 這是台灣影視作品自2001年李安《臥虎藏龍》 獲得最佳外語片後，再次創下入圍佳績。

文化部駐洛杉磯台灣書院3月8日特別為入圍團隊舉辦記者見面會， 由《金門》導演江松長、CNEX公司董事長蔣顯斌、 執行長陳玲珍及製作團隊闡述作品創作過程與入圍感想， 現場並邀請台灣曾獲得2019年奧斯卡科學技術成就獎的馬萬鈞博 士， 以及台灣首位擔任奧斯卡科學技術獎評審的吳采頤委員共同與談。

導演江松長說，此次入圍名單評審均為紀錄片同業的電影工作者， 能進入最後5強是對自己在這行業努力的最大肯定。 拍攝本片希望能得到國際對台灣的認識，也對倡導和平有所助益， 就如收到來自古巴、韓國的觀眾回應寫道，「雖然不是他們的歷史， 但透過鏡頭可以完全理解」。



《金門》為首部入圍奧斯卡的台灣紀錄短片，圖為導演江松長。（圖／文化部）

江松長告訴路透社，鑒於中國對台灣問題劍拔弩張，包括 2022 年在時任美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台北後舉行的戰爭演習，他認為現在是重溫金門歷史的合適時機。



「我認為人們對台灣的興趣比以往任何時候都濃厚，至少在很長很長一段時間裡是如此。我們肯定會利用這種興趣」，江松長表示，這裡的生活很正常。人們並不是坐在那裡焦慮不安，但在金門，情況就不同了。

《金門》由江松長執導，以導演第一人稱視角， 呈現金門這座地處台灣及中國間的島嶼其特殊之處， 透過遊客和當地居民日常生活， 以及江松長父親曾在金門當兵的回憶，探討島上不安的和平， 反思台灣、金門與中國間的關係及矛盾情感。影片於「紐約時報」O p-Docs平台播出，已突破32萬人次觀看， 獲得許多國際觀眾迴響和共鳴。江松長也希望以《金門》做為起點， 把台灣故事說給世界聽，並繼續往前走，讓更多人看到台灣。



《金門》線上看。（影/YouTube）