〈財經主筆室〉印度「人口紅利」魅力驚人　首富兒子婚禮吸全球政商名流匯集

印度去年躍升全球最多人口的國家，印度首富Mukesh Ambani本月初一連三天為小兒子舉辦婚前派對，除了印度名流外，Meta首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、微軟創始人比爾蓋茨、美國前總統川普之女伊凡卡等西方名流也受邀參加慶祝活動，就連美國流行歌手蕾哈娜也在現場為賓客們帶來表演，只能說印度人口紅利太誘人了，讓全球政商人士都趨之若鶩。
印度「信實集團」(Reliance Industries)董事長穆克什．安巴尼(Mukesh Ambani)不僅是印度首富，去年更躍升為亞洲首富。根據《富比士》去年公布的數字，穆克什淨資產為1,140億美元，在全球富豪即時排行榜中名列全球第十、亞洲第一。而根據彭博億萬富翁指數最新資料，穆克什目前資產1,130億美元，仍排名全球富豪的第11名。
穆克什的小兒子婚禮將於今年7月12日舉行，但從本月初的3月1日到3日一連3天先舉行婚前慶祝活動，而這場婚前派對星光熠熠，參與者可謂都是重量級人碼，包括META的祖克柏、微軟的比爾蓋茲、Google的Sundar Pichai、貝萊德聯合創始人Larry Fink、沙特阿美董事長Yasir Al Rumayyan、黑石集團創始人Stephen Schwarzman、摩根士丹利行政總裁Ted Pick、迪士尼行政總裁Bob Iger、美國前第一夫人希拉蕊、共和黨總統參選人川普的女兒伊凡卡等都參加。
另外，包括瑞典前總理Carl Bildt、加拿大前總理Stephen Harper及不丹國王等政界及皇室成員都受邀參與，多位知名印度板球運動員和荷里活電影明星也都是受邀賓客。而表演嘉賓部份，除了美國流行歌手蕾哈娜之外，美國魔術師David Blaine也前去表演助陣，這場婚前派對總共邀請多達1,200名賓客，排場十分驚人，並且滙集全球名人。
賓客可謂星光熠熠，每位都是重量級人物，為何會吸引如此多的全球政商名流來參加這場婚前派對呢？只能說去年躍升全球人口第一的印度，人口紅利可帶來的潛在利益實在太誘人，讓全球政商名人都想來討好這個印度首富，畢竟有了好關係，未來想在印度市場分一杯羹就方便多了。
印度2021年人口總數就已超過14億，占世界人口的六分之一。到了2023年4月底，印度超過中國成為世界上人口最多的國家，印度人口超越中國後，人口紅利排世界第一，人口紅利成崛起契機？讓人有了很多的想像空間。
根據印度財政部2月底公布的數據，去年10~12月經濟成長率為8.4%，為六季以來最快速度，且超出所有經濟學家的預測，前兩季成長率也全面上修至8%以上。當中國正苦於復甦經濟，歐元區驚險躲過衰退之時，印度經濟表現持續令市場驚奇，且成長速度持續在全球名列前茅。
其實，原本經濟學家預測印度去年第4季的經濟成長率只有6.6%，結果最後實際數字來到了8.4%，遠高於專家的預測，而根據彭博資訊的報導，印度截至今年3月的全年經濟成長率，由1月初估的7.3%上修至7.6%，也高於經濟學家預測的7%。在在顯示印度的經濟仍處於持續上升期，不得不讓全球注意這個市場，印度的崛起的確並非紙上談兵而已。
根據統計，2023年外資累積淨買超印度股市的金額高達214億美元，買超金額居新興市場各國之冠，帶動印度Sensex指數站上7萬點大關，並連續八年上漲。印度在2023年取代中國、成為全球人口數第一的國家，消費市場也不容小覷。
有投資印度股票基金經理人就說，印度是投資者不能、也不應忽視的市場，印度股票的收益率和回報率均較其他國家有吸引力，因此值得做出獨立投資的配置，預計未來幾年流入印度的外國直接投資可能會恢復到每年550億美元的高峰水準。
根據統計，印度證交所上市股票的合計市值在今年元月底就達到4.33兆美元，超越香港的4.29兆美元，讓印度成為全球第四大股市，其中一半增加的市值是在過去四年內所成長，印度股市市值超越香港股市，已達到另一個里程碑，反映印度的成長前景和政策改革，吸引投資人青睞。
印度首富穆克什是印度信實集團的總裁，其企業橫跨印度國內的石化、能源、資訊科技、基礎建設、零售、金融、物流等領域，信實集團現已成為印度最大私營家族企業，由此就不難理解為何穆克什小兒子的婚前派對，為何能夠匯集全球的政商名流了！