〈財經主筆室〉印度「人口紅利」魅力驚人　首富兒子婚禮吸全球政商名流匯集

印度去年躍升全球最多人口的國家，印度首富Mukesh Ambani本月初一連三天為小兒子舉辦婚前派對， 除了印度名流外，Meta首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、微軟創始人比爾蓋茨、 美國前總統川普之女伊凡卡等西方名流也受邀參加慶祝活動， 就連美國流行歌手蕾哈娜也在現場為賓客們帶來表演， 只能說印度人口紅利太誘人了，讓全球政商人士都趨之若鶩。

印度「信實集團」(Reliance Industries)董事長穆克什．安巴尼(Mukesh Ambani)不僅是印度首富，去年更躍升為亞洲首富。根據《 富比士》去年公布的數字，穆克什淨資產為1,140億美元， 在全球富豪即時排行榜中名列全球第十、亞洲第一。 而根據彭博億萬富翁指數最新資料，穆克什目前資產1,130億美 元，仍排名全球富豪的第11名。

穆克什的小兒子婚禮將於今年7月12日舉行，但從本月初的3月1 日到3日一連3天先舉行婚前慶祝活動，而這場婚前派對星光熠熠， 參與者可謂都是重量級人碼，包括META的祖克柏、 微軟的比爾蓋茲、Google的Sundar Pichai、貝萊德聯合創始人Larry Fink、沙特阿美董事長Yasir Al Rumayyan、黑石集團創始人Stephen Schwarzman、摩根士丹利行政總裁Ted Pick、迪士尼行政總裁Bob Iger、美國前第一夫人希拉蕊、 共和黨總統參選人川普的女兒伊凡卡等都參加。

另外，包括瑞典前總理Carl Bildt、加拿大前總理Stephen Harper及不丹國王等政界及皇室成員都受邀參與， 多位知名印度板球運動員和荷里活電影明星也都是受邀賓客。 而表演嘉賓部份，除了美國流行歌手蕾哈娜之外，美國魔術師Da vid Blaine也前去表演助陣，這場婚前派對總共邀請多達1, 200名賓客，排場十分驚人，並且滙集全球名人。

賓客可謂星光熠熠，每位都是重量級人物， 為何會吸引如此多的全球政商名流來參加這場婚前派對呢？ 只能說去年躍升全球人口第一的印度， 人口紅利可帶來的潛在利益實在太誘人，讓全球政商名人都想來討好這個印度首富， 畢竟有了好關係，未來想在印度市場分一杯羹就方便多了。

印度2021年人口總數就已超過1 4億，占世界人口的六分之一。到了2023年4月底， 印度超過中國成為世界上人口最多的國家，印度人口超越中國後， 人口紅利排世界第一，人口紅利成崛起契機？ 讓人有了很多的想像空間。

根據印度財政部2月底公布的數據，去年10~12月經濟成長率為 8.4%，為六季以來最快速度，且超出所有經濟學家的預測， 前兩季成長率也全面上修至8%以上。當中國正苦於復甦經濟， 歐元區驚險躲過衰退之時，印度經濟表現持續令市場驚奇， 且成長速度持續在全球名列前茅。

其實，原本經濟學家預測印度去年第4季的經濟成長率只有6.6% ，結果最後實際數字來到了8.4%，遠高於專家的預測， 而根據彭博資訊的報導，印度截至今年3月的全年經濟成長率，由1 月初估的7.3%上修至7.6%，也高於經濟學家預測的7%。 在在顯示印度的經濟仍處於持續上升期， 不得不讓全球注意這個市場， 印度的崛起的確並非紙上談兵而已。

根據統計，2023年外資累積淨買超印度股市的金額高達214億 美元，買超金額居新興市場各國之冠，帶動印度Sensex指數站 上7萬點大關，並連續八年上漲。印度在2023年取代中國、 成為全球人口數第一的國家，消費市場也不容小覷。

有投資印度股票基金經理人就說，印度是投資者不能、 也不應忽視的市場， 印度股票的收益率和回報率均較其他國家有吸引力， 因此值得做出獨立投資的配置， 預計未來幾年流入印度的外國直接投資可能會恢復到每年550億美 元的高峰水準。

根據統計，印度證交所上市股票的合計市值在今年元月底就達到4. 33兆美元，超越香港的4.29兆美元， 讓印度成為全球第四大股市， 其中一半增加的市值是在過去四年內所成長， 印度股市市值超越香港股市，已達到另一個里程碑， 反映印度的成長前景和政策改革，吸引投資人青睞。

印度首富穆克什是印度信實集團的總裁， 其企業橫跨印度國內的石化、能源、資訊科技、基礎建設、零售、 金融、物流等領域，信實集團現已成為印度最大私營家族企業， 由此就不難理解為何穆克什小兒子的婚前派對， 為何能夠匯集全球的政商名流了！