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AIT台北慶台灣關係法45週年 藍鶯商會晚宴強調對台政策連續性

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 20:49
美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（中）9日受舊金山灣區台灣商會之邀參加2024年會晚宴，以「大選後美台關係展望」為題發表主題演說。（圖／...

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（中）9日受舊金山灣區台灣商會之邀參加2024年會晚宴，以「大選後美台關係展望」為題發表主題演說。（圖／...

台灣即將於 520 迎來新執政團隊，AIT 執行理事藍鶯（Ingrid Larson）美東時間 9 日談及選後美台關係，強調期待與新任總統賴清德執政團隊合作，確保政策連續性；美國在台協會處長孫曉雅津（10）日在台北的慶祝音樂會上表示，參與台美交流計畫的音樂家以文化特使角色體現合作與友誼精神，正是美台關係的最佳註解。

中央社報導，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯今日受舊金山灣區台灣商會之邀參加　2024　年會晚宴，以「大選後美台關係展望」為題發表主題演講。這是藍鶯首次以 AIT 執行理事身分到西岸參與商會晚宴。

藍鶯多次提及，美方對台政策將保持連續性，美國和台灣政策制定者在新舊政府交接期間，致力在關鍵優先事項取得進展，以確保維持區域和平穩定。

提及中共持續對台灣多層面施壓，藍鶯指出協助台灣抵禦北京施壓能力越發重要，如此才能維持現狀。而兩大關鍵，包括推動增強美台經濟夥伴關係，這是拜登（Joe Biden）政府對台政策的一大重點；還有提升台灣的韌性，措施包括加強台灣自我防衛能力、支持台灣拓展國際空間、及肯定台灣在全球經濟扮演的中心地位。

藍鶯將韌性比喻成「跳彈簧床」，需要多層次和多種類的織料纖維，從不同方向牢固編織，方能承受挑戰和壓力；她說，透過整合國防體系外的不同單位力量，像是數位發展部、經濟部、及內政部的多項措施，有助台灣提升韌性。互惠互利的經濟夥伴關係有如最強而有力的纖維；美國將持續擴大和深化雙邊經貿關係並促進雙邊投資，尤其在人工智慧、5G、網安和能源等新興領域。

今年適逢台灣關係法立法45週年，美國在台協會（AIT）今日在台北舉辦音樂會，處長孫曉雅表示，台灣關係法奠定堅實基礎，讓美台得以延續雙方在商業、文化及人民彼此間的各項關係，回顧過往45年，美台人民之間堅若磐石的夥伴關係，再次體認文化交流對於打造人民與人民之間的情誼，有著多麼深遠的影響。

談及1940年起，美國國務院在推動各項全球交流計畫方面扮演重要角色，孫曉雅表示，這些交流計畫讓參與者深入了解外國文化，並跨越國界、建立深刻長久的人脈連結，至今台灣已有3000多名學友參與過這些交流計畫。今日受邀表演者多數參與過交流計畫，感謝音樂家用心投入精湛技藝，並以身為文化特使的重要角色體現出合作與友誼的精神，正是美台關係的最佳註解。

她指出，要理解人性，最迷人最有力方式便是透過文化，進入劇場、透過看電影、聽流行音樂，就知道人們為何開心、渴望何種改變、甚至為何憤怒，因為一切都在文化裡，尤其在人們能夠自由公開回應社會議題、且無須擔心遭受迫害的民主社會當中，更是如此。
AIT
美國在台協會
藍鶯
台美關係

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