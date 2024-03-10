Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

驚險！正副機師同時睡著 失聯半小時一度偏離航道

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 19:57
峇迪航空１月傳出疲勞駕駛飛安意外，所幸並無傷亡。（圖／截自峇迪航空臉書）

峇迪航空１月傳出疲勞駕駛飛安意外，所幸並無傷亡。（圖／截自峇迪航空臉書）

馬來西亞峇迪航空公司今年 1 月傳出 1 架印尼國內線班機的 2 位機師值勤期間打瞌睡近半小時，導致班機一度偏離航道的飛安意外。印尼國家運輸安全委員會（KNKT）初步報告顯示，事故原因為機師睡眠不足。

衛報報導，事件發生在今年 1 月 25 日晚間，該架空中巴士 A320 飛機載著 153 名乘客與 4 名機組人員，從印尼蘇拉維西飛往首都雅加達。根據 KNKT 報告書，機長在起飛約 90 分鐘後，向副機長表示需要小憩片刻並得到同意，將控制權移交給副機長。不料副機長隨後竟也睡著。

雅加達區域管制中心在與副機長最後一次聯繫的幾分鐘後，再次試圖進行聯繫，但並未收到回覆。直到副機長最後一次通話紀錄後 28 分鐘機長醒來，發現副機長睡著，班機也偏離航道。機長叫醒同事，回覆雅加達區域管制中心，並修正航道，所幸並未發生事故，班機順利降落目的地機場。

報告指出，兩位機師中有一位疲勞駕駛，副機長家裡有一對新生的雙胞胎，他協助照顧孩子因而在值勤期間不慎睡著。報告並未公布兩位機師的確切身分，兩位都為印尼籍，年齡分別為 32 歲及 28 歲。KNKT 敦促峇迪航空定期進行駕駛座艙檢查，並確保機師與機組人員在飛行前得到充分休息。

峇迪航空在週六的一份聲明中表示，該公司「實行充分的休息政策」，並「致力於落實所有安全建議」。聲明還指出，涉及該起意外的機師已被暫時停職。
飛航安全
飛航意外
疲勞駕駛
峇迪航空

相關新聞

長榮航空勞資糾紛 機師工會打臉年終6個月實則1.5個月「欠員工的錢要盡快還回去」
長榮航空勞資糾紛 機師工會打臉年終6個月實則1.5個月「欠員工的錢要盡快還回去」
2023/12/26 17:34

更新時間 : 2024-03-10 21:43 GMT+08:00

最受歡迎

南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響
德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練