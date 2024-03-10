驚險！正副機師同時睡著 失聯半小時一度偏離航道

馬來西亞峇迪航空公司今年 1 月傳出 1 架印尼國內線班機的 2 位機師值勤期間打瞌睡近半小時，導致班機一度偏離航道的飛安意外。印尼國家運輸安全委員會（KNKT）初步報告顯示，事故原因為機師睡眠不足。

衛報報導，事件發生在今年 1 月 25 日晚間，該架空中巴士 A320 飛機載著 153 名乘客與 4 名機組人員，從印尼蘇拉維西飛往首都雅加達。根據 KNKT 報告書，機長在起飛約 90 分鐘後，向副機長表示需要小憩片刻並得到同意，將控制權移交給副機長。不料副機長隨後竟也睡著。

雅加達區域管制中心在與副機長最後一次聯繫的幾分鐘後，再次試圖進行聯繫，但並未收到回覆。直到副機長最後一次通話紀錄後 28 分鐘機長醒來，發現副機長睡著，班機也偏離航道。機長叫醒同事，回覆雅加達區域管制中心，並修正航道，所幸並未發生事故，班機順利降落目的地機場。

報告指出，兩位機師中有一位疲勞駕駛，副機長家裡有一對新生的雙胞胎，他協助照顧孩子因而在值勤期間不慎睡著。報告並未公布兩位機師的確切身分，兩位都為印尼籍，年齡分別為 32 歲及 28 歲。KNKT 敦促峇迪航空定期進行駕駛座艙檢查，並確保機師與機組人員在飛行前得到充分休息。

峇迪航空在週六的一份聲明中表示，該公司「實行充分的休息政策」，並「致力於落實所有安全建議」。聲明還指出，涉及該起意外的機師已被暫時停職。