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西藏抗暴日65週年大遊行 控訴建壩毀寺、迫害人權

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 18:07
「310西藏抗暴日65週年」大遊行10日在台北街頭登場，民眾高舉達賴喇嘛照片。（圖／中央社）

「310西藏抗暴日65週年」大遊行10日在台北街頭登場，民眾高舉達賴喇嘛照片。（圖／中央社）

「310西藏抗暴日65週年」大遊行今（10）日於台北東區登場，這是台灣第21次舉行辦，在台藏人抗議中共迫害族人，反對中共在四川省甘孜藏族自治州修建水壩、破壞多座藏傳佛寺，敦促中國政府通過和談處理西藏問題，同時希望台灣通過「支持西藏法案」。

在達賴喇嘛西藏宗教基金會、在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會以及多個西藏聲援團體號召下，許多民眾自發性在捷運忠孝復興站2號出口前集合。藏傳佛教僧侶於下午 2 時許帶領唱誦西藏國歌後遊行隊伍出發，途經忠孝東路至國父紀念館時，為犧牲藏人默哀和舉行五體投地的「磕長頭」儀式。隊伍隨後於下午 3 時 40 分抵達中國銀行，以行動劇抗議中共計畫在四川省甘孜藏族自治州德格縣修建水電站，將毀壞 6 座藏人寺廟、迫遷 2000 多名村民。之後隊伍抵達台北 101，在信義無菸示範廣場結束遊行。遊行隊伍沿途高喊「Free Tibet」、「西藏是西藏人的」、「西藏要人權」。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，中共入侵西藏超過七十載，持續在當地推行民族滅絕政策，尤其過去十幾年，更大規模向自治區境內外遷移人口，並由公務員管控藏人的言行住食，強迫藏人相互監視，逼迫藏人拋棄民族認同與母語，藏傳佛教還被迫中國化。此外還以興建水利建設名義迫遷藏人，摧殘西藏環境、文化。

他強烈要求中國政府，應立刻停止在西藏境內實施的消滅西藏民族和文化的錯誤政策，正視其殘暴政策對藏、漢民族造成的傷痕。

藏青會台灣分會主席貢卻拉巴指出，西藏在中共統治前，曾是獨立國家，如今西藏人卻毫無自由、人權，今天參加西藏抗暴大遊行，目標是爭取西藏獨立，要中共「停止迫害藏人，停止水壩建設！」

自由時報報導，民進黨國際部主任李問表示，1951年西藏與中國簽定和平解放協議後，不到10年時間，解放軍進軍西藏，達賴喇嘛流亡，西藏的宗教自由、傳教自由都受到嚴重打壓。最近半年許多有藏人小孩被送去技術學校，剝奪學習母語和藏傳文化，台灣人要繼續關注西藏議題，堅守民主自由的價值。

客家委員會主委楊長鎮說，這是西藏抗暴大遊行第21年舉辦，西藏與台灣一樣面臨中共威脅，如果看到邪惡蔓延卻是不發一語，這是另一種形式的參與，全人類有共同義務實現一個自由的西藏。
310西藏抗暴日65週年
支持西藏法案
Free Tibet
西藏是西藏人的
西藏要人權
賴喇嘛西藏宗教基金會
格桑堅參
藏青會

更新時間 : 2024-03-10 21:43 GMT+08:00

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