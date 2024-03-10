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美國新墨西哥州爆發鼠疫 近4年來首例

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 16:52
老鼠示意圖。（圖／pixabay）

老鼠示意圖。（圖／pixabay）

新墨西哥州衛生部 (NMDOH) 於 3月8日證實，一名林肯縣男子因鼠疫住院接受治療後仍不幸死亡。

NMDOH 表示，這是該州自2021年以來首例鼠疫病例，當時的患者為托蘭斯郡的居民；也是自2020年以來首例死亡病例，新墨西哥州在當年共出現4例通報病例，包含1例在聖塔菲郡、2例在托蘭斯郡，而另1例在里奧阿里巴郡，其中死亡個案為里奧阿里巴郡的居民。

鼠疫是自1900年透過貨船傳入美國，疫情從港口城市開始蔓延，上一次大流行為1924 年至1925年間的洛杉磯，隨後疫情從城市蔓延至到農村的囓齒類動物，並在美國西部等地區根深蒂固。

據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，美國有超過8成的鼠疫個案均為腺鼠疫，近幾十年來，平均每年有7 起人類感染鼠疫的通報病例；此外，從1970年截至2020年，美國境內總共有496例鼠疫病例，其中51%的均發生在新墨西哥州，約253例。

NMDOH解釋，鼠疫是是一種存在於囓齒類與跳蚤的一種人畜共通傳染病，並會透過跳蚤叮咬傳播的細菌性疾病。一般來說，能透過直接接觸受感染的動物（包括囓齒動物、野生動物和寵物）來傳播，以及透過跳蚤叮咬傳播給其他哺乳類動物，人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。

人類感染鼠疫的症狀包括突然發燒、發冷、頭痛和虛弱。 在大多數情況下，腹股溝、腋窩或頸部區域的淋巴結會出現疼痛性腫脹。 貓和狗的鼠疫症狀包括發燒、嗜睡和食慾不振，下顎下方的淋巴結可能腫脹。

為了預防鼠疫，NMDOH建議民眾遵守下列注意事項：

  • 避免接觸生病或死亡的囓齒動物和兔子，以及它們的巢穴。
  • 避免讓家中寵物外出和在外捕食。
  • 針對家中有養寵物者，請獸醫推薦適合的防治跳蚤用藥
  • 當家中寵物生病時，應立即帶往獸醫院檢查。
  • 如果有任何不明原因的疾病，包括突然嚴重發燒等，應立即看醫生。
  • 定期清理房屋週邊會出現囓齒動物動物的區域，例如木堆、灌木叢、垃圾和廢棄車輛等。
  • 不要將寵物的食物和水放在囓齒動物和野生動物可以接觸到的地方。

NMDOH提醒，「透過及時診斷和適當的抗生素治療，可以大幅降低人類和寵物的感染鼠疫後的死亡率。」
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人畜共通傳染病
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更新時間 : 2024-03-10 21:43 GMT+08:00

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