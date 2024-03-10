維護太平洋勢力抗衡北京 美國通過71億美元經援台灣友邦

美國與中國在太平洋角力多時，然因美國政黨互鬥影響國會遲未通過相關經濟援助法案。美國參議院終於趕在美東時間8日午夜通過該項71億美元經援，總統拜登於 9 日簽署生效。

美國為維持在太平洋區域勢力，於1980年代首度與密克羅尼西亞聯邦（FSM）、馬紹爾群島（RMI）和帛琉（Palau）達成「自由聯合協定」(Compacts of Free Association，COFA)，以提供經濟援助，換取完整的國際防衛權利和責任，也就是讓中國眼紅的獨家軍事准入權。美國於去（2023）年 9 月第 3 度與 3 國續約並展延 20 年。

然而，相關計畫與法案卻在國會延宕多時，不僅拜登政府著急，3 個 COFA 簽署國也多次致函美國國會，強調批准該項立法之重要性。3 國不僅發出聯名信，強調立法拖延帶來的不確定性，導致「太平洋地區競爭性政治行為者，進行經濟剝削的不良機會」。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）在一封「求救信」中指出，中國大撒銀彈、與當地不少政要往來，誘使該國拋棄台灣，轉向與北京建交，籲盡美國國會應快通過 COFA。馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）也在多方信件提及中國以「紅蘿蔔加棍棒」手法誘使該國轉向，拖延 COFA 恐破壞該國對美國信心導致投奔中國懷抱。

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中央社報導，美國參議院於美東時間8日天午夜，以75票對22票批准多項政府機關的開支法案，其中也包括提供 COFA的71億美元（約新台幣2233億元），為密克羅尼西亞，以及台灣2友邦包括馬紹爾群島、帛琉提供經援。

參議院外交委員會成員、選區在夏威夷的民主黨聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）也透過聲明說：「續約COFA是關鍵的一步，無論是對於加強美國國安，還是促進印太地區的民主及善政，都是如此。」