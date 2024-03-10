教宗提俄烏戰爭 籲烏克蘭要有「舉白旗」、「談判」的勇氣

教宗方濟各上月接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時表示，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣，透過談判結束已持續兩年的俄烏戰爭。據信這是教宗首次以「舉白旗」、「被打敗」等詞彙來談論俄烏戰爭。

俄羅斯全面侵略烏克蘭已逾 2 年，在歐美武器支援下雙方戰況膠著，今年 2 月烏克蘭吞下近 9 個月以來最大敗仗，缺彈藥缺人的困境持續加劇。

本週五，自詡為調停者的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後表示，該國將主持烏克蘭與俄羅斯間的和平峰會。然而澤倫斯基表示，雖然他希望和平，但不會放棄任何領土。克里姆林宮方面排除了按照基輔所提條件進行和談的可能性。

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路透社報導，方濟各是在上個月接受訪問時，被問及對兩派觀點的看法：一派認為烏克蘭未能擊退俄軍，應該「舉白旗」；一派認為，這樣做會合理化最強一方的行動。

該訪談將於 3 月 20 日播出，根據路透社取得的相關採訪內容跟部份影片，方濟各表示，這是一種詮釋，也是事實，但他認為，所謂強的一方是「審時度勢、為人民著想，並有勇氣舉白旗進行談判的一方，」他也補充，談判應當在國際力量的幫助下進行。

方濟各談到，「談判是一個勇敢的詞彙。當你看到自己被打敗，事情進展不順利時，你必須有勇氣進行談判。」

據信，這是方濟各首次在談論俄烏戰爭時，使用「舉白旗」或「戰敗」等詞，儘管他過去曾提到談判的必要性。

梵諦岡發言人布魯尼在聲明中表示（Matteo Bruni），教宗注意到採訪者所使用的「舉白旗」一詞，並用該詞來「表示停止敵對行動，以談判的勇氣達成停戰協議。」