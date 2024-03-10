Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」

  116
By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 14:20
來自台灣的長輩旅遊團每人拿一罐寶特瓶在清水寺裝水。（圖／截自京都自由行究極攻略臉書粉絲專頁）

來自台灣的長輩旅遊團每人拿一罐寶特瓶在清水寺裝水。（圖／截自京都自由行究極攻略臉書粉絲專頁）

清水寺是京都的著名景點，寺內的「音羽泉(音羽之瀧)」更是日本十大名泉之一，昨（9）日卻傳出有台灣觀光客人手一瓶寶特瓶，在那卡位裝水，導致後方大排長龍，被外國人斥責竟還認為「大家都可以裝，而且不裝我幹嘛上來」。理直氣壯的態度令人傻眼。

一名網友在臉書「京都自由行究極攻略」發文，「3月9日一早到清水寺不外乎來祈求健康平安，但遇到一群台灣來的長輩旅遊團，大約十個人，每個人竟然拿一罐寶特瓶卡在第一個位置盛水，後面大排長龍的人就在等他們把每一罐裝滿，也被外國人斥責趕快往前，他們後面的旅伴詢問我們在說什麼，我們轉告說外國人請他們趕快通過不要用寶特瓶裝，卻得到他們回覆說『大家都說可以裝，他們自己不裝，而且不裝我幹嘛上來！』。」

這名網友表示，「後續他們同團的成員依舊一人一瓶寶特瓶慢慢裝水繼續讓大家議論，雖然我不曉得可不可以拿寶特瓶裝，但現場的確沒半個人在裝，希望大家不要對台灣有壞印象。」

貼文一出引起網友議論，不少網友在貼文下面留言「這兩年真的覺得台灣長輩團很多都很蠻橫，提醒他們還會裝傻，後來直接跟他們說就開始倚老賣老」、「我最近遇到的台灣人素質都滿差的⋯⋯」。

另有一些網友認為導遊和領隊該負一部分的責任，網友說，「導遊領隊該負責任，不應該為了取悅客人鼓勵客人做出妨礙他人的舉動。」、「之前去黑部立山，下山到了富山站的時候遇到一團台灣團，導遊正在跟團客說站外有個泉水歡迎大家拿水瓶去裝水喝喔，你遇到的大約也是一團導遊告訴他們『可以拿水瓶去裝水喝喔』」、「我們前二天去清水寺時，導遊真的是在車上這樣說的」。

清水寺是千年古都京都的「三大名勝」之一，收藏了眾多國寶，寺廟建築物本身也是重要文化財產之一。寺內的「音羽泉(音羽之瀧)」順著音羽山湧出，有「延命水」跟「金色水」之稱呼，為日本十大名泉之一，清澈冰涼的泉水又分為成三道，從左至右代表學業、戀愛與長壽，據傳這三道泉水一次只能選一個，而且只能喝一口，不然所有的願望都不會實現。
清水寺
日本
寺廟
泉水
台灣觀光客
京都

相關新聞

高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕
高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕
2024/03/10 11:49
【俄烏戰爭第三年】烏克蘭之成敗將影響亞洲、台灣命運
【俄烏戰爭第三年】烏克蘭之成敗將影響亞洲、台灣命運
2024/03/09 14:13
《七龍珠》漫畫家急性硬膜下血腫病逝　享壽68歲
《七龍珠》漫畫家急性硬膜下血腫病逝　享壽68歲
2024/03/08 14:42
越後妻有大地藝術祭亮點新作　官方首場分享會週末台北松菸登場
越後妻有大地藝術祭亮點新作　官方首場分享會週末台北松菸登場
2024/03/07 10:24
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
2024/03/06 11:11

更新時間 : 2024-03-10 21:42 GMT+08:00

最受歡迎

南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
【更新】2024國際自由車環台賽10-14日5站競輪: 台北、桃園市、浪漫台三線、南投縣及高雄市站　
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響
德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練