台灣長輩團清水寺盛水「裝滿寶特瓶」！遭外國人提醒還嗆「不裝幹嘛上來」

清水寺是京都的著名景點，寺內的「音羽泉(音羽之瀧)」更是日本十大名泉之一，昨（9）日卻傳出有台灣觀光客人手一瓶寶特瓶，在那卡位裝水，導致後方大排長龍，被外國人斥責竟還認為「大家都可以裝，而且不裝我幹嘛上來」。理直氣壯的態度令人傻眼。

一名網友在臉書「京都自由行究極攻略」發文，「3月9日一早到清水寺不外乎來祈求健康平安，但遇到一群台灣來的長輩旅遊團，大約十個人，每個人竟然拿一罐寶特瓶卡在第一個位置盛水，後面大排長龍的人就在等他們把每一罐裝滿，也被外國人斥責趕快往前，他們後面的旅伴詢問我們在說什麼，我們轉告說外國人請他們趕快通過不要用寶特瓶裝，卻得到他們回覆說『大家都說可以裝，他們自己不裝，而且不裝我幹嘛上來！』。」

這名網友表示，「後續他們同團的成員依舊一人一瓶寶特瓶慢慢裝水繼續讓大家議論，雖然我不曉得可不可以拿寶特瓶裝，但現場的確沒半個人在裝，希望大家不要對台灣有壞印象。」

貼文一出引起網友議論，不少網友在貼文下面留言「這兩年真的覺得台灣長輩團很多都很蠻橫，提醒他們還會裝傻，後來直接跟他們說就開始倚老賣老」、「我最近遇到的台灣人素質都滿差的⋯⋯」。

另有一些網友認為導遊和領隊該負一部分的責任，網友說，「導遊領隊該負責任，不應該為了取悅客人鼓勵客人做出妨礙他人的舉動。」、「之前去黑部立山，下山到了富山站的時候遇到一團台灣團，導遊正在跟團客說站外有個泉水歡迎大家拿水瓶去裝水喝喔，你遇到的大約也是一團導遊告訴他們『可以拿水瓶去裝水喝喔』」、「我們前二天去清水寺時，導遊真的是在車上這樣說的」。

清水寺是千年古都京都的「三大名勝」之一，收藏了眾多國寶，寺廟建築物本身也是重要文化財產之一。寺內的「音羽泉(音羽之瀧)」順著音羽山湧出，有「延命水」跟「金色水」之稱呼，為日本十大名泉之一，清澈冰涼的泉水又分為成三道，從左至右代表學業、戀愛與長壽，據傳這三道泉水一次只能選一個，而且只能喝一口，不然所有的願望都不會實現。