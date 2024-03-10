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高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 11:49
透過從美國運到日本的三台4K錄影機，細緻捕捉到坂本龍一彈奏時的手部細節。（圖／采昌國際多媒體）

透過從美國運到日本的三台4K錄影機，細緻捕捉到坂本龍一彈奏時的手部細節。（圖／采昌國際多媒體）

《坂本龍一：OPUS》將在3月15日於台灣上映，一部由音樂巨匠坂本龍一感受到人生即將邁向盡頭，竭盡全力進行的最後一場音樂會電影，連他本人都稱讚：「在我逝世之前，對能夠錄製下這場我滿意的演出，感到十分欣慰。」

坂本龍一以《坂本龍一：OPUS》，向樂迷進行他竭盡全力的最後一場演奏。雖然拍攝當下，他的身體狀態已經處在艱難的情況，但他依然從2022年9月8日錄到9月15日，在八天當中以每天三首歌曲、每首歌曲二到三次的拍攝，就像跟鋼琴融為一體一般，留下他渾身解數的演奏。

他不僅親自嚴選和編曲20首歌曲，就連拍攝地點，都選在他認為是日本最好表達聲音細節的NHK 509攝影棚拍攝。製作團隊向正在演奏的他，展現出優美、詩意而感性的攝影機移動。

此外，透過從美國運到日本的三台4K錄影機，與聚光燈、LED燈等多種照明裝置，進一步呈現出光的陰影，並以最大限度刻畫出皮膚、血管、鋼琴的質感，也瞬間捕捉到坂本龍一不穩定的呼吸，以及他手部及呼吸的顫抖、表情與小動作。製作團隊也期盼在這樣的努力下，可以讓觀眾以彷彿跟大師近距離接觸的演出，給觀眾身歷其境的感受。

高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕坂本龍一在八天的拍攝期中，每天以三首歌曲、每首歌曲二到三次進行拍攝。（圖／采昌國際多媒體）

坂本龍一表示：「進入拍攝時，我有些緊張，想說這可能是我最後一次以這種方式，跟大家分享我的演出。我們每天只錄幾首歌，非常仔細地進行拍攝。某種意義來說，雖然我認為這是我的最後一次演出，但也覺得能夠開闢出嶄新的領域。在這個生命階段，我能夠集中精力每天彈奏幾首歌曲，已經是我能夠做到的了。也許因為付出了努力，之後我感到非常空虛。我的身體狀況在一個月左右的時間中惡化，儘管如此，在我逝世之前，我對能夠錄製下這場我滿意的演出，感到十分欣慰。」

適逢《坂本龍一：OPUS》即將在台灣正式上映，台灣片商也在日前（3/8）公開「第一週戲院入場特典」。只要購買本片第一週（3/15-3/21）電影票乙張，就有機會獲得台灣獨家僅有的「電影小冊子」乙份，數量有限，送完為止。

小冊子共有八頁，內容包含電影介紹、演出曲目，並獨家收錄音樂製作人陳建騏，以及詩人廖偉棠兩位大師撰寫的電影推薦與電影導聆。欲知更多最新消息，請上電影官方臉書粉絲團Instagram專頁查詢。

高規格錄製！《坂本龍一：OPUS》3/15上映 日本音樂巨匠最後謝幕購買《坂本龍一：OPUS》首週電影票，就有機會獲得獨家小冊子。（圖／采昌國際多媒體）
坂本龍一
音樂巨匠
日本
音樂電影

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更新時間 : 2024-03-10 13:54 GMT+08:00

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