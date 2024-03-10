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100%致命的「殭屍鹿病」於全美擴散 馬里蘭州驗出兩例陽性 專家籲別吃鹿肉

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 10:47
鹿示意圖。（圖／pixabay）

鹿示意圖。（圖／pixabay）

當地官員於日前（3/5）證實，馬里蘭州內的兩個國家公園內發現首例「殭屍鹿病」，為一種高度傳染、極具致命性的腦部疾病。專家警告，美國某些地區有高達四分之三的鹿受到感染，主要感染族群為鹿、麋鹿和駝鹿在內的北美鹿科動物。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，「殭屍鹿病」的全名為「鹿慢性消耗病（Chronic wasting disease，CWD）」，是一種由朊病毒導致的慢性消耗性疾病，症狀包含體重急劇下降、走路不穩、精神萎靡和神經系統症狀。目前在美國、加拿大、挪威和韓國地區的鹿、麋鹿、馴鹿和駝鹿身上都發現了這種病毒，感染後症狀可能一陣子之後才會出現，潛伏期甚至長達一年之久。

馬里蘭州官員表示，雖然這兩起病例是該州的國家公園首次檢測到CWD陽性，但該病其實早在 2010 年起就存在於馬里蘭州。

美國CDC解釋，CWD為一種致命的神經系統疾病，到目前為止，尚未發現治療方法或預防疫苗。雖然目前尚未有人類感染 CWD 的報告，但一些研究表明不排除有跨物種和傳染給人類的風險。

CWD在動物之間是藉由受感染的鹿隻其體液、身體組織或排泄物，以及受污染的食物和水源而傳播。據知，人類亦可能透過食用受感染的鹿肉或接觸受污染的土壤和水而感染，因此官員建議不要食用感染或疑似感染CWD的動物的肉。

2023年11 月，位在懷俄明州的黃石國家公園內首度驗出CWD陽性病例。 公園官員當時表示，這種致命的腦部疾病自 1980 年代中期以來已在該州蔓延，病毒已擴散至該州大部分地區。
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