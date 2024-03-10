Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

冷爆！低溫達零下2.3度 3/10清晨合歡山、玉山下冰霰飄雪

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/10 09:10
2024年3月10日，玉山今早降下冰霰。(圖／氣象署)

2024年3月10日，玉山今早降下冰霰。(圖／氣象署)

強烈大陸冷氣團影響，今（10）日各地早晚氣溫明顯偏低，清晨合歡山來到零度，約上午8點左右，天空開始下起冰霰與雪花，讓一早就來合歡山等雪的民眾相當興奮。另一方面，玉山北峰在清晨時低溫達攝氏零下2.3度，玉山氣象站也在上午8時5分開始下冰霰，目前持續中。

中央氣象署說明，霰為白色，多以球體或圓錐狀出現，大小在2至5公釐之間 ，是過冷水氣急速凍結在依附物上，結構比較鬆散，掉落到地面容易破碎，降落速度較快，像自由落體。

氣象署表示，今天清晨各地仍偏冷，預測低溫中部以北及東北部12至14度，其他地區約15至18度；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，預測北部及東半部，高溫回升到17至20度，中南部高溫介於20至23度間。

天氣方面，由於中層水氣較多，各地雲量也偏多，除臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區及澎、金、馬也有零星短暫雨的機率；中部以北3500公尺以上高山留意路面結冰，若水氣、氣溫條件配合不排除有零星降雪的機率。

而明（11）日起，因鋒面逐漸通過東北季風隨後增強，此波冷空氣有機率接近大陸冷氣團等級，各地白天起氣溫就會稍下降；由於鋒面通過各地水氣偏多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區也可能出現零星短暫陣雨。
合歡山
玉山
下雪
冰霰
寒流
冷氣團

相關新聞

【本週天氣仍冷暖交替】3日清晨玉山積雪1公分　平地最低溫花蓮鳳林9.5度
【本週天氣仍冷暖交替】3日清晨玉山積雪1公分　平地最低溫花蓮鳳林9.5度
2024/03/03 09:27
元宵節北台灣整天涼冷　明日起仍有兩波冷氣團接續報到
元宵節北台灣整天涼冷　明日起仍有兩波冷氣團接續報到
2024/02/24 10:10
冷氣團接續報到　今日低溫13至15度　26日氣溫再下降
冷氣團接續報到　今日低溫13至15度　26日氣溫再下降
2024/02/23 10:26
初二初三清晨各地氣溫偏低　西半部須注意日夜溫差大
初二初三清晨各地氣溫偏低　西半部須注意日夜溫差大
2024/02/11 09:49
低溫特報！除夕濕冷 初二至初六全台漸回溫轉晴、宜走春
低溫特報！除夕濕冷 初二至初六全台漸回溫轉晴、宜走春
2024/02/09 12:42

更新時間 : 2024-03-10 13:54 GMT+08:00

最受歡迎

南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
2024國際自由車環台賽首站：台北站10日登場　影響74條公車路線
2024國際自由車環台賽首站：台北站10日登場　影響74條公車路線
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響
德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場
台灣燈會「最台南」的光雕秀《靈動的目光》　古調揉合電子樂奇幻開場