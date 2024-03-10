冷爆！低溫達零下2.3度 3/10清晨合歡山、玉山下冰霰飄雪

強烈大陸冷氣團影響，今（10）日各地早晚氣溫明顯偏低，清晨合歡山來到零度，約上午8點左右，天空開始下起冰霰與雪花，讓一早就來合歡山等雪的民眾相當興奮。另一方面，玉山北峰在清晨時低溫達攝氏零下2.3度，玉山氣象站也在上午8時5分開始下冰霰，目前持續中。

中央氣象署說明，霰為白色，多以球體或圓錐狀出現，大小在2至5公釐之間 ，是過冷水氣急速凍結在依附物上，結構比較鬆散，掉落到地面容易破碎，降落速度較快，像自由落體。

氣象署表示，今天清晨各地仍偏冷，預測低溫中部以北及東北部12至14度，其他地區約15至18度；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，預測北部及東半部，高溫回升到17至20度，中南部高溫介於20至23度間。

天氣方面，由於中層水氣較多，各地雲量也偏多，除臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區及澎、金、馬也有零星短暫雨的機率；中部以北3500公尺以上高山留意路面結冰，若水氣、氣溫條件配合不排除有零星降雪的機率。

而明（11）日起，因鋒面逐漸通過東北季風隨後增強，此波冷空氣有機率接近大陸冷氣團等級，各地白天起氣溫就會稍下降；由於鋒面通過各地水氣偏多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區也可能出現零星短暫陣雨。