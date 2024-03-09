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促各國面對台海衝突現實 跨國議員發起MIST行動

不面對不代表不存在

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/09 19:42
對華政策跨國議會聯盟發起MIST行動（圖／X平台IPAC帳號）

對華政策跨國議會聯盟發起MIST行動（圖／X平台IPAC帳號）

「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）昨（8）日發布影片，宣布啟動「MIST 行動計畫」（Operation Measure the Impact of a Shock in the Taiwan Strait），呼籲各國評估台海衝突對全球的衝擊，我外交部對此表示歡迎。

這支 1 分 42 秒的影片，由 IPAC 各國議員一句接一句，闡述此計畫之要旨。影片強調，中國威脅應予正視，台灣海峽穩定是所有人的責任，若失穩，將成全世界的問題。

影片指，倘若台海遭到封鎖，將為全球帶來逾 10 兆美元的損失，比俄烏戰爭高出 5 倍，影響更勝 COVID-19，難以想像，也不應發生。各國政府應竭力防止台海戰事，不僅為了保護台灣人民及其自決的權利，也為保護各國人民免受衝突衝擊。

不面對不代表不存在。影片強調，IPAC 之所以發起 MIST 行動，就是要敦促各國正視危機，作出評估，將台海衝突的波及範圍端上檯面。如此一來，便不能以「不知」為藉口而不作為。

IPAC 是由 30 多國、超過 250 名議員組成，旨在促進全球理念相近國家議員合作，透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權。此次參與「MIST 行動計畫」影片的成員來自歐盟、荷蘭、英國、捷克、瑞典、北馬其頓、烏克蘭、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、日本、菲律賓、澳洲、法國等 17 名國會議員。
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