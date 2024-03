促各國面對台海衝突現實 跨國議員發起MIST行動

「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)昨(8)日發布影片,宣布啟動「MIST 行動計畫」(Operation Measure the Impact of a Shock in the Taiwan Strait),呼籲各國評估台海衝突對全球的衝擊,我外交部對此表示歡迎。

這支 1 分 42 秒的影片,由 IPAC 各國議員一句接一句,闡述此計畫之要旨。影片強調,中國威脅應予正視,台灣海峽穩定是所有人的責任,若失穩,將成全世界的問題。

影片指,倘若台海遭到封鎖,將為全球帶來逾 10 兆美元的損失,比俄烏戰爭高出 5 倍,影響更勝 COVID-19,難以想像,也不應發生。各國政府應竭力防止台海戰事,不僅為了保護台灣人民及其自決的權利,也為保護各國人民免受衝突衝擊。

不面對不代表不存在。影片強調,IPAC 之所以發起 MIST 行動,就是要敦促各國正視危機,作出評估,將台海衝突的波及範圍端上檯面。如此一來,便不能以「不知」為藉口而不作為。

IPAC 是由 30 多國、超過 250 名議員組成,旨在促進全球理念相近國家議員合作,透過立法方式要求中國遵守國際規範、全球安全及普世人權。此次參與「MIST 行動計畫」影片的成員來自歐盟、荷蘭、英國、捷克、瑞典、北馬其頓、烏克蘭、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、日本、菲律賓、澳洲、法國等 17 名國會議員。