多名台灣立委、議員遭恐嚇 嫌犯疑在對岸將尋求中國協助

近來傳出多名立委與議員遭恐嚇事件，刑事局掌握了一名犯嫌，人就在中國，內政部長林右昌今（9）日表示，會向中國尋求協助以利查緝。

根據刑事局，近期國內發生多起針對民意代表、交通設施、政府機關及著名景點，寄發電子郵件或網路留言恐嚇放置炸彈、殺人預告等事件，犯案手法是冒用特定政治人物或知名人士署名，並透過境外跳板IP犯案。

經專案小組調閱、分析犯嫌使用的電子郵件、社群帳號及網站紀錄，從犯罪手法及用語習慣來看，可判斷恐嚇案件均為同一人犯案。該嫌位置在中國，透過網路連線境外跳板IP跨境犯案。

刑事局指出，犯嫌恐嚇留言及郵件慣用「○○處放了 4 顆遙控炸彈」、「匯款○千萬新台幣」等，且內容夾雜簡體字與中國慣用語。犯嫌多使用日本、中國、韓國、越南、新加坡、美國等地之跳板IP。目前均未發現可疑爆裂物或危險物品。

根據中央社，林右昌今日出席第 11 屆台灣景觀大獎頒獎典禮前受訪表示，案件目前查起來都在境外，分屬不同國家，須跨國協作，亦會循管道向中國尋求協助，逮捕查緝恐嚇犯。

受恐嚇的民意代表包括民進黨立委黃捷、王美惠、伍麗華、沈伯洋，民進黨台北市議員許淑華，國民黨立委羅智強（信中揚言要炸立法院長韓國瑜）等人。



恐嚇犯嫌在中國（圖／刑事局）