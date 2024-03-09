瑪麗蓮夢露復活了 AI版夢露號稱表情真實、對話無礙

人工智慧讓大眾得以重溫已逝名人的風采，最新一位「重生」的巨星是 1962 年年方 36 歲就香消玉殞的美國性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）。根據推出的 AI 公司，這數位版夢露能以其特有的嗓音與風格回答問題，儼然真人重現。

綜合路透社、好萊塢報導、娛樂周刊綜藝報導，AI公司Soul Machines 8日公布了機器人數位瑪麗蓮 Digital Marilyn，同步在德州奧斯汀的科技展 SXSW 亮相。這項計畫是與擁有夢露影像版權的美國授權服務商 Authentic Brand Groups 合作。

根據 Soul Machines，運用 GPT 3.5 模型的深度學習，模擬人類神經系統，以及公司獨家開發的攝影機與麥克風技術，這位夢露能讀取粉絲的表情，作出相應的回應、細緻的表情變化，打造極度擬真的互動體驗。換句話說，對上不同使用者，夢露的回應也是獨一無二，對話流暢、自然，可長達20分鐘。

在一場測試中，數位瑪麗蓮與粉絲分享了她最鍾愛的角色，1959 年喜劇片《熱情如火》（Some Like It Hot）中飾演的Sugar。這部片是夢露知名作品之一。在回答之前，她會停頓、往下看，彷彿在思考似的。她說道，這性感無害的角色其實滿有挑戰性的，但值得。

Soul Machines 執行長Greg Cross表示，數位瑪麗蓮展示了公司的生物人工智慧技術，不只是為了懷舊，也是未來沉浸式互動體驗的搶先看。Cross盼能藉由這作品，激發更多商業火花，讓擬真夢露成為品牌大使。