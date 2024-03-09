2024國際自由車環台賽首站：台北站10日登場　影響74條公車路線

國際自由車環台公路大賽首站10日將登場，台灣隊5虎將改由盧紹軒、杜志濠領銜，而昔日隊長馮俊凱改代表日本車隊參賽，馮俊凱8日表示，不排斥兩隊合作可能性，但也強調終點前就是各憑本事。

2024國際自由車環台公路大賽將於3月10日至14日舉行，今年賽事被國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，來自全球38個國家、24支隊伍，共計205名菁英選手來台競輪。

環台賽共分5站，分別為台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站及高雄市站，總距離為666.64公里，路線將由北向南移，首站10日登場台北市站的繞圈賽，將從北市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，今年將繞行8圈，共計83.2公里。

圖/北市好行．交大隨行粉專

2024 國際自由車環台公路大賽 官方網站

各站詳細管制措施, 可參考官方臉書 (如下)

2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台三線站」12日將行經台中市東勢區、石岡區，東勢警分局籲請用路人配合交通管制。（民眾提供）中央社

2024國際自由車環台公路大賽將在台灣舉辦，最終站高雄站賽事14日登場，路線行經高雄11個行政區，市府3月4日表示，屆時將逐區進行階段性路段管制。（高雄市運發局提供）中央社

台灣隊今年陣容有老將也有新面孔，包括第7次參加環台賽的盧紹軒、旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、團隊戰術經驗豐富的吳之皓，以及新生代好手張誌盛和李冠賢組成。

中央社8日引述台灣隊教練黃顯熙表示，賽前大概已做4次、12站模擬訓練，集結包括馮俊凱在內，台灣衝刺、爬坡約20名好手參加，訓練強度接近環台賽，他希望，經歷這段時間集訓後，台灣隊在強敵環伺下，能在逆勢中求發揮。

馮俊凱以往在台灣隊扮演穩定軍心的隊長角色，今年代表日本宇都宮車隊參賽，這也是生涯他第2次代表國外車隊參賽，談到角色轉換，他坦言，以往在台灣隊壓力會較大，畢竟會較受關注。

2024國際自由車環台公路大賽將在10日展開，共計205名菁英選手來台競輪，昔日台灣隊長馮俊凱（前排左4）改代表日本車隊參賽，談到角色轉換，他坦言，以往在台灣隊壓力會較大，畢竟會較受關注。中央社

今年環台賽多達6支的二級職業車隊參加，也讓台灣隊面臨考驗，馮俊凱並不擔心台灣隊表現，他認為，今年台灣隊部分成員經驗豐富，「我想有紹軒、志濠在，應該不是太大問題。」

談到與馮俊凱之間兩隊合作的可能性，台灣隊長盧紹軒表示，應該是不會，「他滿有職業道德。」

相較之下，馮俊凱抱持著開放的態度，他強調，將視比賽情況，「如果今天兩隊是一起突圍，一定是合作，不過終點前當然大家是各憑本事。」

國際自由車環台公路大賽台北站10日登場，警方規劃從上午8時起管制信義1號道路、仁愛路、松高路等路段，行經仁愛路的公車路線將配合改道，共影響74條路線。

台北市交通警察大隊發布新聞資料指出，「2024國際自由車環台公路大賽台北站」10日登場，因應活動規劃交通管制路段包含市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路。

警方規劃交管路線，包含市府路（松高路至松壽路）從9日上午8時至深夜12時管制東側2線車道；10日凌晨零時至下午5時管制雙向全線車道。

其餘路段交管時間都從10日上午8時至中午12時，包含信義1號道路全線車道、仁愛路快車道及公車專用道、仁愛路（中山南路至林森南路、光復南路至信義1號道路）南側慢車道，其餘南、北側慢車道開放通行。

警方說，10日上午8時至中午12時管制松高路（市府路至逸仙路）僅保留東往西外側一線車道通行，還有逸仙路（松高路至仁愛路）雙向全線車道、逸仙路（忠孝東路至松高路）北往南全線車道、松壽路（信義1號道路至市府路）僅保留西往東2線車道開放通行。

警方規劃改道動線如仁愛路東往西車流可改道南、北側慢車道或忠孝東路，穿越仁愛路的南北向車流改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道，市府路南北向車流改道行駛松智路。

台北市公共運輸處新聞資料表示，因應國際自由車環台賽活動，經仁愛路公車路線將配合改道，影響公車路線74條、取消93站，民眾可至鄰近站位或改道動線既有站位候車。

南北向道路穿越仁愛路口的公車路線，將視活動狀況實施彈性管制。因活動管制取消停靠公車站位，民眾可前往「大台北公車」網頁查詢。