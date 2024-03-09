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【島國的籌碼】求助總算獲得回應 美國通過太平洋島國金援法案

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/09 15:54
美國軍機（圖／美國海軍臉書）

美國軍機（圖／美國海軍臉書）

日前台灣友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）致函美國議員求救，盼能儘速推動延宕已久的金援太平洋島國法案，抵擋中國的銀彈攻勢。如今終於盼到好消息，美國國會 8 日通過了相關預算，這些亟需援助的小國，總算能鬆一口氣。

美國與帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦三個太平洋島國之間立有《自由聯合協定》（Compacts of Free Association，COFA），美方以經濟援助換取在三國部署軍力的權利。

金融時報報導，參議院 8 日批准了 20 年期、71 億美元的 COFA 援助方案。這項計畫本是包裹美國援助烏克蘭、以色列、台灣的法案內，卻遭到剃除，至今才「夾帶」在政府開支法案中通過。

帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞三國雖小，戰略地位卻不容小覷。三國疆土在太平洋綿延 4,000 公里，美國可部署飛彈、早期雷達預警系統、洲際彈道飛彈測試站，得以在印太地區強化作戰能力，克服所謂的「殘酷距離」（tyranny of distance）弱點。此一概念是由五角大廈提出，意指美國與印太戰區距離太遠，不利集中戰力。

不只帛琉總統公開對法案推遲表達疑慮，甚至直接亮出中國要「訂滿飯店房間」的豪語，密克羅尼西亞前總統 David Panuelo 也提到島國的難處，美國遲遲不履行合約，無異將島國推向中國懷抱。

自中國將手伸入太平洋島國後，原本是區域金主的澳洲（佔援助 39%），2018 年起增大了施予恩惠的力道。紐西蘭亦於同年發起「太平洋重啟」倡議，藉由資助開發中鄰國，惠及自身防務。

2019 年，索羅門群島、吉里巴斯相繼「變節」，與台灣斷交。2022 年，索羅門群島更與北京簽署了安全協議。這一連串動作終讓美國回過神來，先是宣布要在睽違 29 年後在索羅門重開美國大使館，又與島國領袖召開峰會，並砸 10 億美元鞏固太平洋夥伴關係。

太平洋影響力之爭，美國及盟友與中國各擅勝場，卻難分勝負。美國的支持往往伴隨島國必須強化治理的條件，相較之下中國直接借貸與投資顯得可親多了。不過，中國的經濟協助背後藏著政治目的，也不是誰都吃得消。

紐西蘭梅西大學太平洋安全專家 Anna Powles 舉例，當初中國對斐濟強力推銷國產科興 COVID-19 疫苗，就遭到拒絕。畢竟斐濟深知，拿人的手短，一旦接受了，整個觀光產業都將葬送。
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