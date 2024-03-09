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丹麥減重藥物Wegovy能降低中風與心臟病風險　美國FDA正式核可

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/09 16:25
圖為丹麥Novo Nordisk藥廠內的盒裝Wegovy　（路透2024檔案照片/Tom Little) 

圖為丹麥Novo Nordisk藥廠內的盒裝Wegovy　（路透2024檔案照片/Tom Little) 

美國食品藥物管理局（FDA）昨（8）日正式核准丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）的減重藥物Wegovy，具備降低過重、肥胖（但未罹患糖尿病）的成人中風與心臟病的效果，這是相關療效藥物的重大突破。

諾和諾德主要研究領域為糖尿病治療、生長激素及血友病，而Wegovy在去（2023）年第三季推出後，一度被外界喻為「減肥神藥」，甚至獲得特斯拉執行長馬斯克的推薦，股價一度飆漲至全歐市值最高公司，如今又被驗證能降低中風與心臟病風險，周五美股收盤時該公司股價已達每股134.71美元。

該公司最知名的兩種藥物分別為糖尿病用的胰妥讚注射劑（OZEMPIC）及減肥藥物Wegovy，其主要成份皆為司美格魯肽（Semaglutide），透過又稱為「腸促胰島素擬物」（incretin mimetic）的胰高血糖素樣肽-1受體激動劑（glucagon-like peptide-1 receptor agonist，GLP-1類似物）模擬出與人體天然GLP-1的效果，除了減少食慾外，也同時減慢腸胃消化並拉長飽足時間。

而事實上，在FDA核准此一功效前，全球早已有成千上萬的人在服用GLP-1類似物，不過在取得FDA正式背書後，將有機會開啟此藥在其他病症的應用，而如果未來實驗數據顯示還有其他功效，這類核准將有機會繼續擴大。

諾和諾德於去年11月揭露的臨床報告顯示，在17604名實驗者長達33個月的實驗期中，病患在開始服用該藥後，心臟保護的效用幾乎是立刻顯現出差異。與作為對照組的安慰劑相比，Wegovy能減少已有心臟相關疾病患者「非致命性心臟病」發病率達28%、非致命性中風達7%，心臟相關死亡數也下降了15%。

史丹佛大學心臟科醫生瓦爾第（音譯，Chad Weldy）指出，過去他通常不會鼓勵照顧團隊使用Wegovy這類藥物，不過現在狀況已經改變，未來心臟科將會需要將其納入療程並建立臨床工作流程，以達成有效監控其攝入量、副作用以及處理保險給付等問題。

現階段，雖然美國FDA已承認可做相關療程應用，歐盟的審查仍在進行當中，預計今年會有結果。
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Wegovy
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FDA
心臟病

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