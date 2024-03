土耳其總統先後會晤俄烏代表　艾爾段：已準備好再次主辦和談峰會

俄國與烏克蘭的戰爭已邁入第三年,即使和平談判已多次失敗,各界仍在試圖讓雙方重返協商以謀求結束軍事衝突,而土耳其作為帶頭協調黑海穀物協定的要角,在與俄烏雙方代表皆會面過後,表示已準備好再次主辦俄烏協商的高峰會。

土耳其在黑海的位置讓其掌握了烏克蘭及俄國黑海出海口博斯普魯斯海峽,這賦予其特殊的戰略位置,加上身為北約會員國,與俄國的關係相較於西方各國也更為友好,讓其得以成為俄烏雙方談判的中間人,並在戰爭爆發後多次試圖促成雙方停火。

在土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)與俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)見面的一周後,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)昨(8)日也前往伊斯坦堡,並於會後在X上推文指出,會議結果豐碩,雙方不只就共同防禦及經濟合作上達成共識,還實際簽署了取消關稅壁壘和強化貿易往來的經濟協議。

然而,雖然土耳其表達願意再次主辦和談高峰會的立場,據《路透社》報導,由於相關討論會在瑞士進行,俄國並不會被邀請參與,這可能會對會議的效果造成負面的影響。

在此之前,土國外交部長菲丹(Hakan Fidan)曾在本月初透露,在經歷超過兩年的交戰後,俄烏雙方應該都已了解,繼續交戰對任何一方都沒有好處,現在試圖協調停火將是最佳時機。

儘管如此,在西方與俄國希望的和談結果歧異仍大的情況之下,即使俄國願意再次坐上談判桌,甚至也願意再次短期停火,可能實際影響也不會太大,外界也對俄國結束戰爭的意願以及遵守協議的可能性表達懷疑。

2022年土耳其與聯合國成功替黑海穀物輸出牽線,當時被認為是俄烏戰爭爆發以來最大的突破,和平彷彿已近在眼前,不過一年之內俄國就以條文內容不公平為由單方宣布失效,自此烏克蘭的貨物、穀物輸出就盡量避免途經黑海,以避免受到俄國攻擊。

在普丁原本預計上月訪土的計畫臨時取消後,艾爾段是否能再次發揮土耳其特殊的地位推俄烏雙方一把,似乎仍是個未知數。

Talks between Ukraine and Türkiye are always sincere and fruitful. Today, we have reached agreements on joint defense projects both at the government level and between companies.



I met with the Turkish defense industry representatives. We are prepared to move quickly to put… pic.twitter.com/mDpYDDEnwi