Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

土耳其總統先後會晤俄烏代表　艾爾段：已準備好再次主辦和談峰會

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2024/03/09 14:55
烏克蘭總統澤倫斯基(左) 與土耳其總統艾爾段 (右) 8日在土耳其會面 (取自推特@ZelenskyyUa) 

烏克蘭總統澤倫斯基(左) 與土耳其總統艾爾段 (右) 8日在土耳其會面 (取自推特@ZelenskyyUa) 

俄國與烏克蘭的戰爭已邁入第三年，即使和平談判已多次失敗，各界仍在試圖讓雙方重返協商以謀求結束軍事衝突，而土耳其作為帶頭協調黑海穀物協定的要角，在與俄烏雙方代表皆會面過後，表示已準備好再次主辦俄烏協商的高峰會。

土耳其在黑海的位置讓其掌握了烏克蘭及俄國黑海出海口博斯普魯斯海峽，這賦予其特殊的戰略位置，加上身為北約會員國，與俄國的關係相較於西方各國也更為友好，讓其得以成為俄烏雙方談判的中間人，並在戰爭爆發後多次試圖促成雙方停火。

在土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見面的一周後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（8）日也前往伊斯坦堡，並於會後在X上推文指出，會議結果豐碩，雙方不只就共同防禦及經濟合作上達成共識，還實際簽署了取消關稅壁壘和強化貿易往來的經濟協議。

然而，雖然土耳其表達願意再次主辦和談高峰會的立場，據《路透社》報導，由於相關討論會在瑞士進行，俄國並不會被邀請參與，這可能會對會議的效果造成負面的影響。

在此之前，土國外交部長菲丹（Hakan Fidan）曾在本月初透露，在經歷超過兩年的交戰後，俄烏雙方應該都已了解，繼續交戰對任何一方都沒有好處，現在試圖協調停火將是最佳時機

儘管如此，在西方與俄國希望的和談結果歧異仍大的情況之下，即使俄國願意再次坐上談判桌，甚至也願意再次短期停火，可能實際影響也不會太大，外界也對俄國結束戰爭的意願以及遵守協議的可能性表達懷疑。

2022年土耳其與聯合國成功替黑海穀物輸出牽線，當時被認為是俄烏戰爭爆發以來最大的突破，和平彷彿已近在眼前，不過一年之內俄國就以條文內容不公平為由單方宣布失效，自此烏克蘭的貨物、穀物輸出就盡量避免途經黑海，以避免受到俄國攻擊。

在普丁原本預計上月訪土的計畫臨時取消後，艾爾段是否能再次發揮土耳其特殊的地位推俄烏雙方一把，似乎仍是個未知數。
烏克蘭
俄羅斯
普丁
艾爾段
澤倫斯基

相關新聞

【俄烏戰爭第三年】烏克蘭之成敗將影響亞洲、台灣命運
【俄烏戰爭第三年】烏克蘭之成敗將影響亞洲、台灣命運
2024/03/09 14:13
德媒客座評論：習近平徒勞的「穿梭外交」
德媒客座評論：習近平徒勞的「穿梭外交」
2024/03/02 17:41
幾經周折匈牙利終點頭 瑞典成北約第32個盟國
幾經周折匈牙利終點頭 瑞典成北約第32個盟國
2024/02/27 09:36
俄政府歸還納瓦尼遺體 家屬拒秘密下葬 葬禮形式恐受干涉
俄政府歸還納瓦尼遺體 家屬拒秘密下葬 葬禮形式恐受干涉
2024/02/25 14:03
傳印度人遭騙到俄羅斯參戰　當局：正與俄國當局聯繫
傳印度人遭騙到俄羅斯參戰　當局：正與俄國當局聯繫
2024/02/24 14:26

更新時間 : 2024-03-09 22:14 GMT+08:00

最受歡迎

南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽