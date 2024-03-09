Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【俄烏戰爭第三年】烏克蘭之成敗將影響亞洲、台灣命運

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/09 14:13
2024年3月8日，烏克蘭總統澤倫斯基訪土耳其伊斯坦堡某船廠。（圖／路透社Ukrainian Presidential Press Ser...

2024年3月8日，烏克蘭總統澤倫斯基訪土耳其伊斯坦堡某船廠。（圖／路透社Ukrainian Presidential Press Ser...

俄烏戰爭進入第三年，當初歐美盟友信誓旦旦的團結力挺，已因各國自身困難而無法再鼎力相助，烏克蘭苦撐同時，俄羅斯卻從北韓得到軍火支援，烏軍戰情相當不利。若川普（Donald Trump）二次入主白宮，任由烏克蘭孤軍奮戰，導致普丁（Vladimir Putin）拿下勝利，對東亞國家將是一記無情的警鐘，中國將獲得激勵，更能恣意妄為重塑區域秩序。

台灣

經濟學人分析，可想而知，台灣將承受最大風險，尤其習近平與普丁二人已結成了「無上限」友好關係。中國對台海的海空騷擾已非新聞，為此台灣 2023 年 8 月公布的國防預算，就創下史上最高的 GDP 2.6%。此一支出當然不足以遏制中國，但依比例而言，卻比歐洲國家都還高。

即將於 520 上任的台灣總統賴清德，已表明會擴大軍事預算。即將卸任的外交部長吳釗燮，亦重申美國對烏克蘭支持對亞洲至關重要，畢竟這是美國能否協防台灣的先例。

日本與南韓

區域緊張升高，日本也早已揚棄了長期以來的和解路線，加入西方制裁俄國的行列，未來五年內國防支出料雙倍成長。儘管日本尚未能修改其「和平憲法」，這幾年來表態動作連連，幾已確定會與美國共同協助台灣防衛。

南韓始終不願直接軍援烏克蘭，怕反而會使北韓與俄國更加親近。然而，現北韓既已直接將火藥送至俄國，南韓出現聲音，呼籲政府採取更堅定的挺烏立場。

兩種發展

根據經濟學人 Banyan 專欄，若事態發展走向極端，川普勝選，抽回美國對亞洲盟友的安全承諾，亞洲國家將不得不擴增防衛力量。然而，沒了美國老大哥，無論亞洲國家再如何增加預算，都無法抵禦中國的傳統武力。

在此情況下，亞洲國家或會推動核武力量作為抗衡。南韓總統尹錫悅先前表明有意添購核子武器，直到美國在區域展現核武實力後，才不再將此事掛在嘴上。

Trump 2.0 時代，美國的亞洲盟友權衡利益後，可能迫於無奈，還是只能以中國馬首是瞻。如此算是正式終結了 70 年來以美國為首的亞洲安全秩序，Banyan 將之形容為「地獄般的場景」。

另一種目前看來較可能的發展，是亞洲國家將更向美國靠攏，盼能討好川普，維持美國對亞洲的安全承諾。已故的前日相安倍晉三 2012 至 2020 在位期間，就將這點發揮得淋漓盡致。

他善會拉攏人心，成了川普 2016 年當選後會晤的首位外國領袖，還送了川普一支鍍金的高爾夫球桿。安倍回憶錄中提到，他一再灌輸川普一項重要事實，那就是美國軍力對亞洲的重要性。

部分川普派極右人士認為援烏之舉使美國無法專注對抗真正的威脅──中國。是以，亞洲盟友或許會利用此一心態，讓美國甘心維持在區域的影響力，各國或也會允諾加大國防預算，以免落人口實，被指控不願付出，只會佔美國便宜。
烏克蘭
俄烏
俄國
美國
亞洲
東亞
日本
台灣
南韓
川普
中國
北韓

相關新聞

金融時報：有色族群對民主黨支持度創1960年來新低
金融時報：有色族群對民主黨支持度創1960年來新低
2024/03/08 20:31
《七龍珠》漫畫家急性硬膜下血腫病逝　享壽68歲
《七龍珠》漫畫家急性硬膜下血腫病逝　享壽68歲
2024/03/08 14:42
日本大阪亞洲影展台灣之夜開幕　7部國片受邀赴日參展
日本大阪亞洲影展台灣之夜開幕　7部國片受邀赴日參展
2024/03/08 14:30
南韓醫師罷工事件持續延燒　教授也紛紛表態集體辭職
南韓醫師罷工事件持續延燒　教授也紛紛表態集體辭職
2024/03/08 13:54
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
2024/03/07 19:06

更新時間 : 2024-03-09 14:45 GMT+08:00

最受歡迎

南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽