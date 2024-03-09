【俄烏戰爭第三年】烏克蘭之成敗將影響亞洲、台灣命運

俄烏戰爭進入第三年，當初歐美盟友信誓旦旦的團結力挺，已因各國自身困難而無法再鼎力相助，烏克蘭苦撐同時，俄羅斯卻從北韓得到軍火支援，烏軍戰情相當不利。若川普（Donald Trump）二次入主白宮，任由烏克蘭孤軍奮戰，導致普丁（Vladimir Putin）拿下勝利，對東亞國家將是一記無情的警鐘，中國將獲得激勵，更能恣意妄為重塑區域秩序。

台灣

經濟學人分析，可想而知，台灣將承受最大風險，尤其習近平與普丁二人已結成了「無上限」友好關係。中國對台海的海空騷擾已非新聞，為此台灣 2023 年 8 月公布的國防預算，就創下史上最高的 GDP 2.6%。此一支出當然不足以遏制中國，但依比例而言，卻比歐洲國家都還高。

即將於 520 上任的台灣總統賴清德，已表明會擴大軍事預算。即將卸任的外交部長吳釗燮，亦重申美國對烏克蘭支持對亞洲至關重要，畢竟這是美國能否協防台灣的先例。

日本與南韓

區域緊張升高，日本也早已揚棄了長期以來的和解路線，加入西方制裁俄國的行列，未來五年內國防支出料雙倍成長。儘管日本尚未能修改其「和平憲法」，這幾年來表態動作連連，幾已確定會與美國共同協助台灣防衛。

南韓始終不願直接軍援烏克蘭，怕反而會使北韓與俄國更加親近。然而，現北韓既已直接將火藥送至俄國，南韓出現聲音，呼籲政府採取更堅定的挺烏立場。

兩種發展

根據經濟學人 Banyan 專欄，若事態發展走向極端，川普勝選，抽回美國對亞洲盟友的安全承諾，亞洲國家將不得不擴增防衛力量。然而，沒了美國老大哥，無論亞洲國家再如何增加預算，都無法抵禦中國的傳統武力。

在此情況下，亞洲國家或會推動核武力量作為抗衡。南韓總統尹錫悅先前表明有意添購核子武器，直到美國在區域展現核武實力後，才不再將此事掛在嘴上。

Trump 2.0 時代，美國的亞洲盟友權衡利益後，可能迫於無奈，還是只能以中國馬首是瞻。如此算是正式終結了 70 年來以美國為首的亞洲安全秩序，Banyan 將之形容為「地獄般的場景」。

另一種目前看來較可能的發展，是亞洲國家將更向美國靠攏，盼能討好川普，維持美國對亞洲的安全承諾。已故的前日相安倍晉三 2012 至 2020 在位期間，就將這點發揮得淋漓盡致。

他善會拉攏人心，成了川普 2016 年當選後會晤的首位外國領袖，還送了川普一支鍍金的高爾夫球桿。安倍回憶錄中提到，他一再灌輸川普一項重要事實，那就是美國軍力對亞洲的重要性。

部分川普派極右人士認為援烏之舉使美國無法專注對抗真正的威脅──中國。是以，亞洲盟友或許會利用此一心態，讓美國甘心維持在區域的影響力，各國或也會允諾加大國防預算，以免落人口實，被指控不願付出，只會佔美國便宜。