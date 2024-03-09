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中國快艇翻覆事件致兩岸緊張？金門居民：沒感覺　漁民無可奈何　觀光船「繞道」避險

距離廈門最近處僅不到10公里，金門被視為兩岸「前線中的前線」。如今因為中國快艇翻覆事件，金門再次站到了兩岸的風口浪尖上。

By 德國之聲
2024/03/09 12:54
金門地理位置 (原圖: Google; TN 宇妍後製) 

金門地理位置 (原圖: Google; TN 宇妍後製) 

從金門隔水相望，廈門聳立的高樓大廈罔如海市蜃樓，與金門的樸實古厝形成鮮明對比。距離廈門最近處僅不到10公里，金門被視為兩岸「前線中的前線」，隨處可見與軍事有關的裝置藝術、歷史遺跡，像是一種不間斷的提醒，告訴來訪的旅客這座島嶼在兩岸歷史上扮演的重要角色——如今金門再次站到了兩岸的風口浪尖上。

中國快艇翻覆事件後，中國海警宣布常態化金廈水域巡查，甚至強制登檢台灣觀光船。德國之聲(DW) 安排事前採訪時，當地觀光船業者向該社記者透露，以往郵輪路線從金門離港後，會一路行經大膽、二膽島(如下圖) ，並北駛到金門與廈門的「中線島」檳榔嶼。但當前兩岸緊張，航程也跟著調整，避開以往容易「越界」的水域，就怕再有意外。

台灣觀光船「繞道」避險

中國快艇翻覆事件致兩岸緊張？金門居民：沒感覺　漁民無可奈何　觀光船「繞道」避險

金門大膽島與二膽島的位置 (上圖與下圖, 原圖: Google; TN 宇妍修圖)

中國快艇翻覆事件致兩岸緊張？金門居民：沒感覺　漁民無可奈何　觀光船「繞道」避險

前往金門羅厝漁港乘船當日，風大浪大、海象不佳，只有幾位漁民在港口修補船隻。現場海巡人員一見攝影器材，隨即上前「關切」。儘管在DW記者表明來歷後，海巡並未多加阻攔，但從頭到尾仍保持一定距離緊盯，並在記者採訪漁民時全程錄影記錄，顯現快艇事件尚未落幕，官方敏感神經不敢鬆懈。

在金門海域這條被稱為「藍色公路」的旅遊航線上，最知名的就是大膽島上寫有「三民主義，統一中國」的心戰牆 (下圖) 。駕駛觀光船的船長洪天勝告訴DW記者：「以前大陸觀光客也很喜歡來這邊拍照。」

中國快艇翻覆事件致兩岸緊張？金門居民：沒感覺　漁民無可奈何　觀光船「繞道」避險金門大膽島上寫有「三民主義，統一中國」的心戰牆。(圖/德國之聲中文網)

談到更改航道，船長也透露過去經常在檳榔嶼附近遇到中國海警船：「以前常常碰到都沒關係，那裡有一條航道，我們都可以走，現在就盡量不要。」

副船長羅先生也稱，自己幾天前才目擊7、8艘中國海警船在金門海域附近行動，「正常大陸海警都不會怎樣，發生這件事情（翻船）以後，海警每天都有出來這邊」，導致漁民減少出海，海巡也呼籲漁民避免前往風險水域作業。

與DW記者談話之間，一艘大型中國海警船在肉眼可見的彼端廈門水域行動。儘管身處台灣管轄海域，但回想起船隻離港前，台灣官方海巡人員特別叮囑羅副船長「小心一點」，金門討海人站在第一線所面臨的不安也頓時強烈鮮明起來。

就在觀光船行經大膽島附近海域時，一艘小船突然快速地從記者所在船隻身邊駛過，船長及副船長隨即示意我們：「那就是大陸漁船。」

他們指稱，該艘漁船早已「越界」，「如果海巡看到也會來把它趕走」，語氣透露對於這樣的情況似乎見怪不怪。但當記者詢問如何辨認台灣及中國漁船時，兩人只簡短的回答：「一看就知道。」

DW事後將在海上拍攝到的影片提供台灣相關部門協助查證，但因船身並未印有任何標示、漁船號碼或釣掛國旗，單從外觀並無法辨別來源。

兩岸「漁法」不同增加衝突風險

探究兩岸漁民在金廈海域長期存在衝突的背後原因，除了「越界」問題之外，漁法差異是另一個關鍵。

一名21歲的翁姓漁民告訴DW，他從17歲開始跟著爸爸的漁船出海釣魚，有時候為了釣到一尾價值數十萬的「黃魚」，一天長達20個小時都在海上。雖然過去看到中國漁船並不會和對方有太多互動，但他說起兩岸捕魚差異卻頗有心得。

翁姓漁民表示說，金門漁民都是以「釣魚」居多，針對特定魚種，而且只抓大魚，「他們（中國漁船）是來放網，就是大小隻都抓......他會來我們釣魚的地方放網，我們就釣不到魚，我們會開燈閃他，或是給他製造浪，要讓他走，但他還是不走」。

金門縣議員董森堡解釋，金門近年海洋生態復育相當成功，台灣漁民之所以對中國漁民「反彈」，看到他們「越界」會主動通報海巡前往取締，一方面正是因為中國漁民的漁法對生態較不友善，捕撈方法包含炸魚、電魚及流刺網，相較之下金門漁民多使用「單支釣」的方式，雖然漁獲量少，但較能維護海洋資源。

董森堡告訴DW，近期快艇事件發生後，金門漁會及相關部門勸導漁民盡量避免接近邊界，以免遭遇無妄之災。他說：「漁民很無辜，他們當然希望到海上好好作業，能捕到多少魚就能賣多少錢。」

不過，問起快艇翻覆事件是否影響出海，當地漁民大多擺手不願回應，但也有漁民表示：「多少有，因為（魚）都是賣去大陸」，一旦雙邊關係不好，漁獲就有可能賣不到對岸。

除了合法漁獲交易可能隨兩岸關係波動，地下貿易似乎也受到影響。儘管金門漁民在台灣海域內捕魚，但許多高經濟價值魚種常會透過地下交易銷往中國，雙方漁船以往會靠近禁、限制水域邊界「交貨」，如今無法靠近水域邊界，也直接影響到地下漁獲銷售。

兩岸緊張？金門居民：沒感覺

在長期在台灣本島生活的人看來，金門是台灣與中國之間的「最前線」，兩岸若氣氛緊張，金門將受到最直接影響。不過當我們實地訪問當地居民，相較於漁民的不安與無奈，聽到的回答卻是清一色的「無感」。

在小金門經營臭豆腐生意的洪小姐笑著告訴記者：「不會啦！我們都沒感覺。我們還是一樣，大、小金門、廈門這樣來來去去，沒有影響到。」洪小姐也提及當地不少兩岸通婚的案例，「小金門很多都是對面（中國）嫁娶過來的」。

其他攤商也說「沒有什麼感覺」，反而是住在台灣本島的親友因為擔心情勢，決定暫時不返回金門。

董森堡認為，這或許是因為金門人歷經過炮戰，所以普遍認為底線是「只要不開槍」——「兩岸之間有些僵持不下的地方，但可能是因為習慣了，過一陣子兩邊談好了，這個狀況就過去了，所以民眾對這方面感覺沒有這麼的深刻。」

董森堡指出，另一方面也是因為金門快艇翻覆事件引發的爭議，主要影響的多是漁民，加上中國軍武火力射程對比過去大幅提升，許多都是直接越過金門上空，將縱深拉到台灣海峽以東，也讓金門當地民眾感受到的戰爭氣氛已不像過去那麼緊張深刻。

比起兩岸紛擾，當地居民更憂心的似乎是在新冠疫情結束後，遲遲不見回歸的中國遊客人潮。金門攤販分享，過去不少中國旅客透過小三通到金門旅遊，但自疫情後重新開放以來，人潮卻未回流，對於當地人的生活影響不小。

一名當地居民無奈向ＤＷ記者表示：「光靠金門沒有人......金門不是小孩就是老人，年輕人都到台灣去做事（工作）了。」陪伴在她一旁的孫子也透露，自己未來將前往台灣本島就讀大學：「趁可以的時候快跑。」雖然語氣中帶點玩笑，卻隱約透露了台灣離島年輕人的複雜心聲。

從「島外」的角度看金門，與國際社會看待台灣有著異曲同工之妙。不少人認為台灣長期遭受北京的文攻武嚇，民眾似乎都籠罩在戰爭恐懼之下。但是對於金門當地居民而言，中國對於台灣民主的覬覦固然是威脅，但「民生」似乎是當地人更重視的考量。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

原文超連結：記者手記：金門案後當地人的不安與淡定

作者: 周子馨
金門
海巡
德國之聲

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