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【捍衛藍色國疆】總統副總統連袂前往高雄　出席海巡署「雲林艦」交船、「台北艦」下水典禮　

海洋委員會表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」預定民國107年至116年打造141艘新式海巡艦艇，目前各項建案依計畫期程執行。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/09 14:07
海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦（左圖）9日在台船高雄廠交船，將配置於南部地區機動海巡隊，守護南部海疆。第4艘4000噸級巡防艦命名為「台北...

海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦（左圖）9日在台船高雄廠交船，將配置於南部地區機動海巡隊，守護南部海疆。第4艘4000噸級巡防艦命名為「台北...

更新時間: 2024-03-09 14:04

2巡防艦均配置手術室及負壓隔離病房

大幅提升海上醫療救難任務能量

台船今天(9日) 舉辦「海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘4000噸級巡防艦命名下水聯合典禮」，總統蔡英文致詞表示，透過「國艦國造」向全世界傳達台灣堅守民主、自由決心。

蔡總統今天偕同副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、高雄市長陳其邁、海委會主委管碧玲等人出席典禮。蔡總統也為第4艘4000噸級巡防艦命名為「台北艦」(下圖) ，並進行擲瓶下水儀式。【捍衛藍色國疆】總統副總統連袂前往高雄　出席海巡署「雲林艦」交船、「台北艦」下水典禮　

「海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘4000噸級巡防艦命名下水聯合典禮」9日舉行，總統蔡英文（後中）與台船公司董事長鄭文隆（後左）出席。中央社

【捍衛藍色國疆】總統副總統連袂前往高雄　出席海巡署「雲林艦」交船、「台北艦」下水典禮　

「海巡署嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘4000噸級巡防艦命名下水聯合典禮」9日舉行，總統蔡英文（前排左8）、副總統賴清德（左7）、國安會秘書長顧立雄（前右7）及高雄市長陳其邁（前右6）等人出席。中央社

「國艦國造、離岸風電這2個政策可以說是救了台船」台船公司董事長鄭文隆致詞時說，台船過去以造商船為主，但過去幾年在經濟危機下，國際競價搶單激烈，嚴重壓縮台灣造船產業空間，好在政府推出國艦國造、離岸風電讓台船能量再次發揮，近年技能更大幅躍升。

蔡總統說，為推動「國艦國造」，政府編列新台幣426億餘元經費，政策帶動國內造船產業鏈發展，也為產業帶來榮景，除創造工作機會，更持續提升台灣海巡量能。從船舶設計、材料、裝備，到軍工、檢驗，還有維保廠商等訂單，預估可達1000億元以上產值，創造超過8000個工作機會。

蔡總統今天為第4艘巡防艦命名為「台北艦」，蔡總統說，這是因為剛除役的舊台北艦，當年也是海洋總局第1艘國艦國造的船，希望讓「台北艦」繼續守護中部海域，也象徵海巡精神的傳承。

蔡總統表示，今天典禮上的艦艇是海巡署艦隊分署第3艘及第4艘的4000噸級巡防艦，這是海巡署噸位最大艦型，將帶給海巡更堅強的力量，今天典禮也代表著「國艦國造」的腳步持續向前邁進。

蔡總統提及，這2艘巡防艦都配置了手術室及負壓隔離病房，大幅提升海上醫療救難任務能量，也代表台灣將能在國際人道緊急救援中，提供更多援助。

蔡總統強調，「雲林艦」和「台北艦」加入，將提升海巡量能，謝謝所有在第一線辛苦海巡堅守崗位，保衛海疆。政府將持續乘載民眾期待，凝聚所有力量，乘風破浪，前進世界，打造一個更安全、繁榮的國家。

首次發稿: 2024-03-09 11:17

總統蔡英文今天(9日) 在台船高雄廠主持「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」聯合典禮，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」平安順利，以捍衛藍色國疆。

海洋委員會海巡署艦隊分署新聞稿指出，蔡總統、副總統賴清德、海洋委員會主委管碧玲及台灣國際造船董事長鄭文隆等人，今天在台船高雄廠共同主持海巡署「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」聯合典禮。

蔡總統為第4艘4000噸級巡防艦命名為「台北艦」，並依造船慣例進行擲瓶下水儀式，為持續興建中巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案平安順利。

蔡總統表示，政府推行「國艦國造」政策，編列新台幣426億餘元，全力支持海洋委員會執行「籌建海巡艦艇發展計畫」，挹注新造海巡艦船艇，逐步厚植海洋巡防能量，捍衛藍色國土，確保民眾生命財產安全。

中央社引述海洋委員會指出，「雲林艦」交船後將配置於南部地區機動海巡隊，守護南部海疆。此艦可承受10級強風，續航力1萬浬，配有3組射程120公尺高壓水砲，執行海上驅離任務，另有專業醫療設備，相當於野戰醫院醫療艙間，可和內政部空勤總隊配合，利用直升機甲板進行傷患後送吊掛作業。

海洋委員會表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」預定民國107年至116年打造141艘新式海巡艦艇，目前各項建案依計畫期程執行，以貫徹國艦國造政策，捍衛主權及漁權。
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