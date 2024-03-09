蘇丹紅產品1.7萬瓶流入市面　北市衛生局：全聯不分批次全面下架「B.B十三香辣油」

臺北市衛生局昨(3/7)日及今（3/8） 接獲雲林縣衛生局及臺南市政府衛生局通知有關辣椒粉相關製品檢出蘇丹紅色素查下游商公司登記地位於臺北市轄內新增有12家及「濟生股份有限公司」（下稱濟生公司）使用保欣企業有限公司（下稱保欣公司）進口「青辣椒粉(有效日期：2026/10/04)」原料製成產品及流向：

1.雲林縣衛生局抽驗長谷農產有限公司使用製售之「雞心小辣椒（有效日期：2025/07/08）」、「三英朝天椒辣椒粉（有效日期：2024/09/22、2025/07/10）」，查下游商公司登記地位於臺北市轄內有11家，經查皆未進貨同批號產品。

2.臺南市慈光食品有限公司使用津棧及佳廣國際貿易有限公司紅辣椒細粉-千里紅製售之「B.B十三香辣油（有效日期：2026/1/1、2026/1/21、2026/1/28）」販售至全聯實業股份有限公司共17,112罐，臺北市衛生局接獲通知立即要求上述業者下架相關產品，全聯公司不分批次全面下架，下架數量刻正釐清中，民眾若有購買上述香辣油產品請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨作業。

3.濟生公司已於3月8日初步提供使用保欣公司青辣椒粉原料製成產品及流向，本局刻正整理相關資料。

臺北市衛生局除昨（3/7）公布之臺北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構及據點等場域暫停使用辣椒粉及咖哩粉，新增暫停使用白胡椒粉調味料。

新聞稿指出，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，臺北市衛生局後續亦於食品抽驗計畫中，規劃於本市賣場、餐飲業、傳統市場等各式場域抽驗市售辣椒粉（油）類產品持續監測，亦針對校園及各通路稽查，有疑慮之產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業；食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸，全力維護市民食用安全。

臺北市衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線：1999（外縣市民眾請撥 02-27208889轉7078）。以上稽查結果，可至臺北市政府衛生局網站查詢。

慈光公司則發表聲明(如下) 指出:

►關於十三香辣油含蘇丹紅疑慮，已配合下架回收

►另強調該公司另一產品「B.B.美美辣醬」使用新鮮辣椒，搭配獨家釀造鳳梨果醋製成，並無添加蘇丹紅！

慈光也在官網po出BB美美辣醬檢驗報告