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ACE虛擬貨幣詐騙案第三波查緝 檢警逮14人

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 20:57
提醒民眾，謹防虛擬貨幣詐騙。（圖／pexels <a href="https://www.pexels.com/zh-tw/@karolina-grabowska/" rel="nofollow">Karolina Grabowska</a> 台灣英文新聞後製)

提醒民眾，謹防虛擬貨幣詐騙。（圖／pexels Karolina Grabowska 台灣英文新聞後製)

新北市刑警大隊今年初偵破「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰等12人，涉嫌勾結詐騙集團誆騙投資垃圾幣獲利數億，台北地檢署檢察官指揮發動第三波搜索行動，再逮14人到案並扣多項證物。三波搜索行動累計共查扣約4億8000餘萬元。

相關閱讀：全台最大宗虛擬幣詐騙！幣圈名人以合法交易所設陷　警查扣2億元逮14人 　ACE稱員工均為證人

新北市刑大今天發布新聞稿表示，新北市刑大與調查局台北市調查處、宜蘭縣警察局礁溪分局，在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索行動，拘提詐欺集團陳姓男子等14人到案，查扣300萬元、帳冊、手機等證物，專案小組累計3次查緝行動，已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

市刑大指出，詐欺集團以傳銷手法包裝，稱虛擬幣是最新科技，吹噓部分虛擬幣有變現價值，未來看漲，且有極高報酬以及專業團隊帶盤操作，透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認購買的是投資標的，誘使被害人投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。

市刑大表示，後續將循司法程序處理變價拍賣，將不法所得返還被害人。日前也透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至官網表單登錄並儘速報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡。
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