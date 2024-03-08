金融時報：有色族群對民主黨支持度創1960年來新低

美國總統大選 11 月登場，金融時報指出，民主黨在非裔、拉丁裔籍亞裔選民中的優勢降低，過往基於社群與身分支持民主黨的情形已漸漸鬆動，人們更多根據偏好與信念投票，轉向共和黨。然而，這也並非絕對，民主黨仍可爭取這些傳統上的支持者回歸陣營。

上週，紐約時報一項民調顯示，在非白人美國人中，民主黨籍美國總統拜登僅以 56 比 44 領先共和黨前總統川普。與四年前相比，有色人種對民主黨支持度的倒退速度遠超過其他族群。另幾項民調數據顯示，民主黨在非裔、拉丁裔籍亞裔選民中的優勢已下探到1960年以來新低。這些數據常被指責為民調失誤，但並不能視為無稽之談。

金融時報專欄作家暨首席數據記者柏恩墨鐸（John Burn-Murdoch）撰文指出，美國政治正在經歷種族重組（racial realignment ），部分原因是記憶消退與聯結削弱。經歷過民權運動的美國非裔仍高度支持民主黨，但新一代在動搖。與此同時，共和黨作為富有鄉村俱樂部菁英政黨的形象也在淡化，向各族裔的工薪階級與中產階級選民敞開大門。

對民主黨而言不妙的是，美國許多非白人選民，長期以來所持的觀點相比其投票模式所顯示的更為保守。如今的變化，與其說是自然民主黨人的幻滅，不如說是自然共和黨人意識到投錯了票。

2020 年出版的《 堅定的民主黨人》（Steadfast Democrats）一書，展示了許多美國非裔的政策偏好與選票不一致的現象。黑人、拉丁裔及亞裔保守派認同民主黨的比例比白人高得多。

在2012年，每 4 個自我認同為保守派的非裔中，就有 3 個是民主黨人，如今這比例已下降至不足一半。這些選民在歷史上對民主黨的支持是一種反常的現象，而隨著該現象的糾正，他們很可能會進一步右傾。

根據該書研究者的見解，社交網路發揮了重要作用。社交圈中以非裔為主的非裔保守派，對共和黨的支持度依然很低；但社交圈更多元的非裔保守派，社群規範就相對弱，因此對共和黨的支持率上升。柏恩墨鐸基於其該書之分析延伸，發現其他非白人群體也有同樣狀況。

強大的社群規範使得非裔美國人保持在民主黨陣線，令人驚訝的不是規範的力量在減弱，而是這些選民花了這麼長時間才將投票與偏好轉為一致。而隨著美國種族隔離的程度下降，阻止非白人保守派投票給共和黨的摩擦也在減少。

需要注意的是，這些轉變並非絕對的。許多拋棄民主黨的支持者可能會成為搖擺選民，而非堅定的共和黨，民主黨還可以將選民拉回陣營。然而，左翼在非白人選民中面臨的挑戰比表面要多。一個種族分裂程度較低的美國，人們更多根據信仰而非身分來投票，這對民主黨來說是個壞消息。

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