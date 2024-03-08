國際獅子會300A2區台北市東南獅子會　捐贈防褥瘡氣墊床100台

國際獅子會300A2區台北市東南獅子會響應「新北市好日子愛心大平台」，於8日捐贈防褥瘡氣墊床100台予新北市政府，由台北市東南獅子會會長張國琳代表捐贈，社會局副局長許秀能代表受贈。許秀能感謝獅友們捐贈價值72萬的防褥瘡氣墊床100台，造福新北市的失能長輩及身心障礙朋友。
會長張國琳表示，國際獅子會300A2區台北市東南獅子會成立一甲子，從創會之初就不間斷舉辦公益捐贈活動，希望扮演拋磚引玉的角色，這次特捐助100台防褥瘡氣墊床予新北市政府，民間力量無窮，希望獅子會的行動能成為點亮全世界希望的明燈，也期待社會各界在經濟許可的範圍內，發揮大愛精神及國際人道主義精神，幫助更多有需求的民眾。張國琳也引用論語「禮運大同篇」，希望使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養。
社會局副局長許秀能表示，對於失能者或身心障礙者而言，家中有臥床者會讓照顧者備感壓力，非常感謝國際獅子會300A2區台北市東南獅子會張國琳會長暨全體獅友捐贈氣墊床，協助弱勢民眾及其家庭減輕照顧壓力。許秀能同時指出，截至113年2月止新北市身障者人口有17萬9,054人，老年人口也有73萬5,749人，輔具需求量非常高，且新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營之輔具中心，輔具服務成果全國第一，每年媒合一萬多件的輔具，都是從大台北地區的善心人士或是短期輔具需求的民眾捐出，經過清潔消毒維修後，免費媒合予有需要的市民，讓資源循環再利用。
而根據新北市輔具資源中心統計，氣墊床每月約可媒合70台，可以循環再利用，新北市政府社會局表示，這批受贈的新氣墊床，將交由輔具中心評估並免費媒合給有需求的民眾，讓捐贈者的善舉發揮極致，帶動更多社會善念投入公益。