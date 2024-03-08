國際獅子會300A2區台北市東南獅子會　捐贈防褥瘡氣墊床100台

國際獅子會300A2區台北市東南獅子會響應「 新北市好日子愛心大平台」， 於8日捐贈防褥瘡氣墊床100台予新北市政府， 由台北市東南獅子會會長張國琳代表捐贈， 社會局副局長許秀能代表受贈。 許秀能感謝獅友們捐贈價值72萬的防褥瘡氣墊床100台， 造福新北市的失能長輩及身心障礙朋友。

會長張國琳表示， 國際獅子會300A2區台北市東南獅子會成立一甲子， 從創會之初就不間斷舉辦公益捐贈活動，希望扮演拋磚引玉的角色， 這次特捐助100台防褥瘡氣墊床予新北市政府，民間力量無窮， 希望獅子會的行動能成為點亮全世界希望的明燈， 也期待社會各界在經濟許可的範圍內， 發揮大愛精神及國際人道主義精神，幫助更多有需求的民眾。 張國琳也引用論語「禮運大同篇」，希望使老有所終，壯有所用， 幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養。

社會局副局長許秀能表示，對於失能者或身心障礙者而言， 家中有臥床者會讓照顧者備感壓力， 非常感謝國際獅子會300A2區台北市東南獅子會張國琳會長暨全 體獅友捐贈氣墊床，協助弱勢民眾及其家庭減輕照顧壓力。 許秀能同時指出， 截至113年2月止新北市身障者人口有17萬9,054人， 老年人口也有73萬5,749人，輔具需求量非常高， 且新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營之輔具中心， 輔具服務成果全國第一，每年媒合一萬多件的輔具， 都是從大台北地區的善心人士或是短期輔具需求的民眾捐出， 經過清潔消毒維修後，免費媒合予有需要的市民， 讓資源循環再利用。

而根據新北市輔具資源中心統計，氣墊床每月約可媒合70台， 可以循環再利用，新北市政府社會局表示，這批受贈的新氣墊床， 將交由輔具中心評估並免費媒合給有需求的民眾， 讓捐贈者的善舉發揮極致，帶動更多社會善念投入公益。