臺灣企銀拓展支付生態圈　結盟歐付寶連結帳戶消費享回饋

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臺灣企銀積極建構支付生態圈，目前已與台灣Pay、一卡通Money、街口支付、icash Pay、全盈+pay、全支付及悠遊付等大型電子支付機構推出帳戶連結消費服務，提供客戶多元消費場景及普惠金融服務，體驗更美好便捷的數位生活，更多活動詳情請至臺灣企銀官網(https://www.tbb.com.tw)。