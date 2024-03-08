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臺灣企銀拓展支付生態圈　結盟歐付寶連結帳戶消費享回饋

By 台灣英文新聞
2024/03/08 17:32
（圖／臺灣企銀）

（圖／臺灣企銀）

臺灣企銀結盟擁有105萬廣大會員數的歐付寶電子支付平台，聯手推出帳戶連結與消費功能，共同舉辦「歐付寶綁定臺企銀帳戶消費100元 最高回饋歐付寶紅利200點」活動，民眾只要透過歐付寶綁定連結臺灣企銀存款帳戶，除了可享受歐付寶便利的付款、儲值及提領體驗，最高還可享歐付寶紅利點數200點！

自今（2024）年3月11日起至5月31日止，歐付寶會員首次綁定臺灣企銀存款帳戶，單筆消費扣款滿新臺幣(以下同)100元，即享歐付寶紅利點數100點，若於活動期間首次綁定帳戶為該行新開立之Hokii數位存款帳戶，再加碼贈歐付寶紅利點數50點，另外符合該行Hokii數位會員資格者可再加碼贈歐付寶紅利點數50點，合計每人最高可得歐付寶紅利點數200點(1點等於1元)，限時限量優惠送完為止。

歐付寶合作通路範圍跨足全台各大連鎖商店，包含全家、萊爾富、OK超商、NET服飾、美廉社及中油加油站等生活消費場域，讓民眾得以使用便利的電子支付，消費所獲得的歐付寶紅利點數可用於合作通路，買越多賺越多!現在申請臺灣企銀Hokii數位會員及臺幣與外幣數位存款帳戶，還可享優惠存款利率、線上申辦信用貸款系統作業費折扣等豐富金融優惠，讓您更活用消費理財放大術！

臺灣企銀積極建構支付生態圈，目前已與台灣Pay、一卡通Money、街口支付、icash Pay、全盈+pay、全支付及悠遊付等大型電子支付機構推出帳戶連結消費服務，提供客戶多元消費場景及普惠金融服務，體驗更美好便捷的數位生活，更多活動詳情請至臺灣企銀官網(https://www.tbb.com.tw)。

更新時間 : 2024-03-08 23:48 GMT+08:00

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