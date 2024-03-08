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為農民發聲 八里農會理事連麗修助農務更便利

By 台灣英文新聞
2024/03/08 17:27
連麗修擔任農會與農友間溝通橋樑，看到農民從事農作時大包裝肥料使用不易，建議農會推出小包裝肥料。（圖／新北市政府農業局）

連麗修擔任農會與農友間溝通橋樑，看到農民從事農作時大包裝肥料使用不易，建議農會推出小包裝肥料。（圖／新北市政府農業局）

3月8日為國際婦女節(International Women's Day，簡稱IWD)，肯定女性在社會上不同領域貢獻並表揚成就。現任八里區農會理事連麗修從農會基層員工做起，一路打拼至推廣股長，退休後也參與農會選舉並獲選理事，除了為農友發聲，更改善農會服務，讓農會推出小包裝肥料，使在地年長者、女性農友使用更便利。

連麗修是在地八里人，從小生長在農家的她體會到務農的辛苦，所以立志考進農會為家鄉農民服務，當時進入八里鄉農會擔任推廣股四健及家政指導員，積極在鄉內各國中、小成立四健會，致力農業向下扎根，並於各村成立16個家政班，也鼓勵婦女農閒時走出家庭學習食材料理和手工藝研習。之後連麗修接任農會推廣股長一職，當時八里在地最重要的經濟作物就是綠竹筍，為讓八里竹筍延長保鮮期，她爭取設立竹筍預冷設備、開發真空筍包裝;也研發柚子茶、柚子醋等加工品，增加農產價值，提升農民收益；另外還成立舞蹈班提供在地學生學習更多才藝機會。連麗修退休後內心仍然對八里這片土地以及對農會的熱愛，在民國110年參與農會理、監事屆次改選，獲選為八里區農會理事，任內積極傾聽農民的建議和心聲，擔任農會與農友間溝通橋樑，看到農民從事農作時大包裝肥料使用不易，建議農會推出小包裝肥料，方便年長者、女性農友使用；也建議農會推廣水梨、芭樂、芒果及食用南瓜、冬瓜等種植技術，讓八里區除了文旦柚、柑橘外還有更多農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，連麗修理事在本會推廣服務二十多年，期間爭取設置竹筍預冷設備，讓鮮筍保存期限延長，熟筍真空包更可保存長達1年，現在八里綠竹筍全年都可銷售，八里黃金筍更獲農業部112年農會百大精品項目。服務農會沒有性別之分，連麗修看到農友的需求，讓農會能幫忙更多農友。

新北市農業局長李玟表示，農會持續於農村推動性平觀念，營造性別友善環境，有助於女性新血加入農業產業，市府也會持續挹注資源提供相關服務，冀望更多年輕農民投入創新能量及活力，為新北農業帶來新氣象與發展契機。

更新時間 : 2024-03-08 23:47 GMT+08:00

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