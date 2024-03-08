為農民發聲 八里農會理事連麗修助農務更便利

3月8日為國際婦女節(International Women's Day，簡稱IWD)，肯定女性在社會上不同領域貢獻並表揚成就 。現任八里區農會理事連麗修從農會基層員工做起， 一路打拼至推廣股長，退休後也參與農會選舉並獲選理事， 除了為農友發聲，更改善農會服務，讓農會推出小包裝肥料， 使在地年長者、女性農友使用更便利。

連麗修是在地八里人，從小生長在農家的她體會到務農的辛苦， 所以立志考進農會為家鄉農民服務， 當時進入八里鄉農會擔任推廣股四健及家政指導員， 積極在鄉內各國中、小成立四健會，致力農業向下扎根， 並於各村成立16個家政班， 也鼓勵婦女農閒時走出家庭學習食材料理和手工藝研習。 之後連麗修接任農會推廣股長一職， 當時八里在地最重要的經濟作物就是綠竹筍， 為讓八里竹筍延長保鮮期，她爭取設立竹筍預冷設備、 開發真空筍包裝;也研發柚子茶、柚子醋等加工品，增加農產價值， 提升農民收益；另外還成立舞蹈班提供在地學生學習更多才藝機會。 連麗修退休後內心仍然對八里這片土地以及對農會的熱愛，在民國1 10年參與農會理、監事屆次改選，獲選為八里區農會理事， 任內積極傾聽農民的建議和心聲，擔任農會與農友間溝通橋樑， 看到農民從事農作時大包裝肥料使用不易， 建議農會推出小包裝肥料，方便年長者、女性農友使用； 也建議農會推廣水梨、芭樂、芒果及食用南瓜、冬瓜等種植技術， 讓八里區除了文旦柚、柑橘外還有更多農產品。

八里區農會理事長蔡秋煌表示， 連麗修理事在本會推廣服務二十多年，期間爭取設置竹筍預冷設備， 讓鮮筍保存期限延長，熟筍真空包更可保存長達1年， 現在八里綠竹筍全年都可銷售，八里黃金筍更獲農業部112年農會 百大精品項目。服務農會沒有性別之分，連麗修看到農友的需求， 讓農會能幫忙更多農友。

新北市農業局長李玟表示，農會持續於農村推動性平觀念， 營造性別友善環境，有助於女性新血加入農業產業，市府也會持續挹 注資源提供相關服務，冀望更多年輕農民投入創新能量及活力，為新 北農業帶來新氣象與發展契機。