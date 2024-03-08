新北全國首創校訂課程亮點計畫　2校獲亮點學校 照亮孩子學習

新北市今(8)日在三峽國小辦理校訂課程亮點計畫第 二屆亮點學校掛牌暨成果發表，三峽國小和介壽國小獲頒「 校訂課程亮點學校」獎牌，總計已累積8所學校獲獎； 另頒發單一向度獲獎學校22校， 教育局長張明文出席活動並肯定學校課程發展上優異表現。

教育局表示，為展現學校課程特色、打造優質課程，新北市自110 學年度起全國首創推動校訂課程亮點計畫，今年已邁入第4年。 透過該計畫輔導各校透過多面向觀照課程發展與教學實踐， 精進各校課程，並發掘出亮點學校，作為各校觀摩之典範。 校訂課程亮點計畫包括素養教學設計與實施、跨領域/協同教學設計 、素養評量、教師團隊參與、自主學習五個教學專業面向， 學校需三年內累積四學期獲頒「校訂課程亮點學校-單一向度」 且涵蓋不同向度，才能獲頒「校訂課程亮點學校」獎牌， 非常不容易。

另外，這幾年也因為課程的持續深耕， 新北市的學校在教育部辦理各項課程教學競賽都有非常傑出的表現， 去(112)年參加教育部教學卓越獎更獲得3金6銀的好成績， 居全國之冠，要特別感謝各校對課程教學得投入與努力。

三峽國小團隊在規劃校訂課程時，透過課發會多次的討論， 擬定課程發展的主軸，設計探究與解決問題的課程任務與脈絡， 藉以了解學生面對的挑戰，給予探究與回饋意見， 並透過評量工具讓學生進行反思、自評與互評， 提升學生的自主學習力與合作力。教師用心紮實的教學與省思， 使孩子成為最大的受益人，這正是教育的核心， 期盼未來能藉此深耕基礎，讓學生們的養成遍地開花。

而介壽國小以「介壽富桂蝶」主題探索課程為出發， 課程設計結合學校蝴蝶及桂花情境布置，並採用「合作學習方法」 及「4F引導提問法」，展現課程自主學習亮點。 課堂中也善用利用分組來引導學生「組內討論共學」、「組間觀摩、 發表互學」，課堂結束前又引導學生進行互評及省思， 最後對整堂課進行概念統整，深化學生自主學習。更結合「 跨域學習」的方式，幫助孩子思考、探究或解決問題， 展現孩子自主學習的歷程。一步一腳印奠基課程的基礎， 厚植學習的能量，期待未來孩子都能羽化成美麗的蝴蝶。

教育局表示，每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、 建議及輔導，陪伴、培養學校課程發展能力。為推動新課綱， 每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、 成果發表等，研究並解決十二年國教面臨的課題。 未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、 擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展在地課程特色， 提供學生多元學習、適性發展的機會， 讓課程點亮新北學子學習之路。

介壽國小獲頒「校訂課程亮點學校」，張明文局長(左2)。（圖／新北市教育局）

三峽國小獲頒「校訂課程亮點學校」，張明文局長(左2)。（圖／新北市教育局）

三峽國小代表分享校訂課程。（圖／新北市教育局）