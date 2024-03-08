新北全國首創校訂課程亮點計畫　2校獲亮點學校 照亮孩子學習

新北市今(8)日在三峽國小辦理校訂課程亮點計畫第二屆亮點學校掛牌暨成果發表，三峽國小和介壽國小獲頒「校訂課程亮點學校」獎牌，總計已累積8所學校獲獎；另頒發單一向度獲獎學校22校，教育局長張明文出席活動並肯定學校課程發展上優異表現。
教育局表示，為展現學校課程特色、打造優質課程，新北市自110學年度起全國首創推動校訂課程亮點計畫，今年已邁入第4年。透過該計畫輔導各校透過多面向觀照課程發展與教學實踐，精進各校課程，並發掘出亮點學校，作為各校觀摩之典範。校訂課程亮點計畫包括素養教學設計與實施、跨領域/協同教學設計、素養評量、教師團隊參與、自主學習五個教學專業面向，學校需三年內累積四學期獲頒「校訂課程亮點學校-單一向度」且涵蓋不同向度，才能獲頒「校訂課程亮點學校」獎牌，非常不容易。
另外，這幾年也因為課程的持續深耕，新北市的學校在教育部辦理各項課程教學競賽都有非常傑出的表現，去(112)年參加教育部教學卓越獎更獲得3金6銀的好成績，居全國之冠，要特別感謝各校對課程教學得投入與努力。
三峽國小團隊在規劃校訂課程時，透過課發會多次的討論，擬定課程發展的主軸，設計探究與解決問題的課程任務與脈絡，藉以了解學生面對的挑戰，給予探究與回饋意見，並透過評量工具讓學生進行反思、自評與互評，提升學生的自主學習力與合作力。教師用心紮實的教學與省思，使孩子成為最大的受益人，這正是教育的核心，期盼未來能藉此深耕基礎，讓學生們的養成遍地開花。
而介壽國小以「介壽富桂蝶」主題探索課程為出發，課程設計結合學校蝴蝶及桂花情境布置，並採用「合作學習方法」及「4F引導提問法」，展現課程自主學習亮點。課堂中也善用利用分組來引導學生「組內討論共學」、「組間觀摩、發表互學」，課堂結束前又引導學生進行互評及省思，最後對整堂課進行概念統整，深化學生自主學習。更結合「跨域學習」的方式，幫助孩子思考、探究或解決問題，展現孩子自主學習的歷程。一步一腳印奠基課程的基礎，厚植學習的能量，期待未來孩子都能羽化成美麗的蝴蝶。
教育局表示，每學期皆會邀請課程專家針對各校課程計畫進行審查、建議及輔導，陪伴、培養學校課程發展能力。為推動新課綱，每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、成果發表等，研究並解決十二年國教面臨的課題。未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展在地課程特色，提供學生多元學習、適性發展的機會，讓課程點亮新北學子學習之路。
介壽國小獲頒「校訂課程亮點學校」，張明文局長(左2)。（圖／新北市教育局）
三峽國小獲頒「校訂課程亮點學校」，張明文局長(左2)。（圖／新北市教育局）
三峽國小代表分享校訂課程。（圖／新北市教育局）