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美國國會要求字節跳動撤資 TikTok號召用戶打電話反擊

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 17:11
美國國會槓上TikTok，要求該平台與中國母公司「資產剝離」（圖／Pexels <a href="https://www.pex...

美國國會槓上TikTok，要求該平台與中國母公司「資產剝離」（圖／Pexels 美國國會槓上TikTok，要求該平台與中國母公司「資產剝離」（圖／Pexels cottonbro studio)

美國國會美東時間 7 日通過法案，要求中國公司字節跳動在不到 6 個月內與短影音平台 TikTok 切割，TikTok則敦促用戶致電國會山莊抗議制止。

CNN報導，美國聯邦眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）美東時間 7 日以 50 比 0 票無異議通過法案，給予字節跳動 165 天從 TikTok 撤資，否則該平台的 APP 在擁有 1.7 億用戶的美國地區，將無法合法在谷歌、蘋果等應用程式商店上架。

TikTok 也不是省油的燈，Politico指出，該公司向這些國會議員所在選區的用戶發出提醒，稱TikTok 面臨在美國被關閉的風險，敦促用戶立即致電給他們的議員。用戶還收到一個網站連結，內容將該法案稱之為「TikTok禁令」。

TikTok 此舉利用龐大的用戶群做為一種新型的影響力武器，並借助了即時警報、精準定位與數百萬狂粉的力量。 國會辦公室也確實收到來電，一些來電者不太了解狀況，有些則是惡作劇；也有青少年跟老人表示自己每天都在用 TikTok，「這是我的生活」；還有影音內容創作者說，希望議員知道這對他造成的影響。

眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）表示，TikTok 此舉只是暴露了該平台操縱跟定位信息的能力。TikTok 在提供給 Politico 的聲明中則說明，該平台僅向 18 歲以上的用戶提供這些訊息。

TikTok 法案的共和黨共同提案人、威斯康辛州眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）在週四的記者會上表示，TikTok 將該法案稱之為禁令是在撒謊。他強調，該法案並非禁令而是「資產剝離」，法案將「斷絕與中國共產黨關係的決定權，完全交到 TikTok 的手中。」如果字節跳動撤資，「那麼 TikTok 將繼續生存下去。」
字節跳動
TikTok
眾議院能源暨商業委員會
資產剝離
撤資

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