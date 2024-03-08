公費流感疫苗打氣旺　衛福部估最快2週內用盡

公費流感疫苗5日起全民開打，開打至今僅3天就已用掉了1.6萬劑，疾管署預估最快2週內用完，呼籲民眾盡速施打。

衛生福利部疾病管制署今（8）日發布新聞稿指出，統計5日至7日，短短3天搶打約1.6劑，平均每天接種5465劑，其中超過7成屬於擴大對象，目前公費流感疫苗總接種數約653.1萬劑，整體疫苗使用率逾99.2%，僅剩餘約4萬餘劑。

春節後流感疫苗打氣下降，但疫情卻呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，衛福部於5日起擴大公費疫苗施打對象，6個月以上未施打的民眾皆可接種。

疾管署發言人羅一鈞表示，流感疫情仍處高原期，加上近期天氣忽冷忽熱，預計3月流感疫情仍持續，而疫苗剩餘量最快2週內打完，呼籲尚未接種的民眾盡速前往接種。

另外，除了流感疫情上升，新冠肺炎（COVID-19）疫情也只須注意。2月27日至3月4日新增523例新冠肺炎本土病例，死亡新增70例，相較於前一週的本土648例，死亡78例皆有稍微下降。

羅一鈞提醒，過去曾感染過COVID-19、曾接種原始株或雙價疫苗者，於此波疫情已不具免疫效力，年滿6個月以上的兒童、青少年及成人均建議再接種COVID-19的XBB疫苗提升保護力，保障個人健康。