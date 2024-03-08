台灣成大團隊研發偵測「深偽」Deepfake創新技術: 透過AI「抓假臉」 提升多媒體影像安全性

國立成功大學近日發表獨步全球的「假臉偵測」技術。本研究成果由成大數據科學研究所統計系副教授許志仲主持計畫團隊展出，即日起到3月10日，在大臺南會展中心南廣場「點亮沙崙」(下圖, 取自官網) 玻璃屋亮相 。

這項研究內容，呈現團隊融合綠色計算方法開發低功耗深度偽造偵測器，並針對人腦辨識深度偽造啟動實驗設計研究，可盼在永續發展中，有效提升社會公眾對於深度偽造技術的辨識及應對能力。現場推出展場限定活動，歡迎親至展間體驗 AI「抓假臉」的最新技術。

深度偽造（Deepfake）透過 AI 技術偽造人臉或換臉以進行犯罪，或是試圖影響輿論風向的社會案件層出不窮，影響範圍大至國際社會政治，小至個人日常生活，挑戰人們過去對「有圖有真相」的認知，影響層面巨大。

成大團隊集結數據科學與統計學專長，以及低功耗電腦技術與腦波實驗，在多媒體影像安全領域首次提出一種全新且有效應用的深度學習架構，可以同時防禦深度偽造（Deepfake）和對抗攻擊，此一 AI 世代全方位影像防禦方案，不僅能應用在公眾生活，在地球科學、太空科學的遙測影像領域也備受國際肯定與期待。

國立成功大學數據科學研究所統計系副教授許志仲主持計畫團隊，發表獨步全球的「假臉偵測」技術 (圖/官方網站)

根據新聞稿，團隊計畫主持人許志仲副教授表示，現行的查核單位並非直接利用偵測技術，多媒體的真實性最終還是需要仰賴人類做最後決定。團隊目前正在做的事情是「讓人幫 AI，再讓 AI 助人」。

許志仲提到，隨著科技越來越成熟，深度偽造的畫面越來越真實、逼真，人類的視覺難辨真假；而逃避 AI 偵測的對抗攻擊技術也日新月異，增加深度偽造影視訊辨識的困難度。

團隊計畫目前成立的假臉偵測款網站不管硬體、軟體都持續優化中，未來希望透過瞭解人類大腦對假訊息的判讀機制，進一步升級偵測與防禦功能；並加速進行低功耗開發，讓技術可以克服現行的算力侷限，佈署到更多機器上。

台灣燈會睽違 16 年再度在臺南舉辦，成功大學 3 個永續跨領域團隊接力上場，以精采卓越的研究成果「點亮沙崙」。

第三場3月6日壓軸登場的正是成大數據所統計系副教授許志仲所主持的計畫團隊，研究關注多媒體資訊安全，計畫名稱為「以綠能計算與永續學習為基礎之不實多媒體訊息辨識」，不僅開展深度偽造偵測領域全新發展面向，也創造全新研究領域與產業創新可能。

而在維護網路空間的誠信和安全方面，團隊著重促進和平與正義的社會環境，期待持續實踐的永續發展目標包含：優質教育（SDG4）、可負擔的潔淨能源（SDG7）、產業創新與基礎建設（SDG9）、和平正義與有力制度（SDG16）。

成大永續跨領域計畫團隊成果展在2024台灣燈會「點亮沙崙」展示區，位置臨歸仁十八路，展覽時間為即日起到3月10日，每天下午1時到晚上9時。