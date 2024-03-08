為婦女發聲！藍營六大訴求：家庭照顧津貼每月1萬、產假12週、二胎產假工資1.2倍

適逢婦女節，國民黨團今（３）日上午提出六大訴求、五大面向修法：包括了由國民黨智庫提出「增列家庭照顧津貼每月一萬元，最長24個月」、立委萬美玲提出「婦女產假由8週延長至12週、婦女二胎以上產假期間工資加二成發給」。

國民黨團書記長洪孟楷表示，台灣女性是家庭、社會、國家最重要的支柱，國民黨團為了台灣女性的權益和需求，提出的六大修法訴求，包括了：一、增列家庭照顧津貼每月一萬元，最長24個月。二、婦女產假由8週延長至12週。三、婦女二胎以上產假期間工資加二成發給。四、申請留職停薪津貼資格延長至六歲以下。五、三至五歲幼兒教育政府全額補助。六、緩解少子化危機完善人工生殖制度。

洪孟楷強調，上述六大訴求、五大面向修法，分別就《就業保險法》、《性別平等法》、《 勞動基準法》、《 國民教育法 》以及《人工生殖法》五大修法的方向、六大政策提出。他呼籲民進黨政府盡快提出相關的應對版本，一起討論並推動修法，讓六大訴求都能夠逐步落實。

國民黨副書記長萬美玲表示，我國婦女僅有 8 週產假，且自民國 18 年入《工廠法》後至今95年沒有調整過，遠低於各國標準，也低於國際勞工組織建議的至少12週，反觀日本為14週、新加坡16週，澳洲更高達18週。

萬美玲提出，修訂《性別平等法》第15條、《勞基法》第50條，將現行產假由現行的8週延長到12週；此外也提出修法對生第二胎婦女，給予1.2倍薪水。這兩項修法提案，已獲得國民黨團全體女性立委的支持，也期待民進黨立委也能夠支持，讓職業婦女無後顧之憂。

現行3到5歲幼兒教育補助為5000元，國民黨副書記長張嘉郡表示，國民黨團提案改由政府全額補助，消弭各縣市政府補貼金額不同的不公平現象，由中央統一補助，讓幼兒獲得良好的教育品質，年輕夫妻敢生、願意生。

藍委呂玉玲強調，婦女育兒期間的留職停薪相當重要，國民黨團提出《就業保險法》修法，將現行留職新的薪資補貼，從現行的3歲以下，延長到6歲以下，讓婦女能夠安心育兒，生與育環境更加健全，打造幸福城市、幸福家園。

藍委林倩綺指出，現行實施的家庭照顧津貼為6000元。台灣社會當中，家庭照顧以女性為主體高達八成，且大多女性照顧對象都是失能長者或處於弱勢家庭，國民黨希望以實際政策方向，提高津貼能夠對女性家庭照護給予實質挹注。

關於男女同工不同酬的現象，林倩綺說引述主計總處112年的調查指出，平均女性同酬日為318元，而男性是373元，女性要達到男性的同酬日，還差85.3元，兩性薪資差距達14.7%。

藍委陳菁徽表示，人工生殖應鬆綁，她鼓勵單身女生能夠用自己的卵生育小孩，以及同志夥伴也能夠用醫療科技生育小孩。此外爭議 30 年的代孕制度，也應全面的保障代理孕母，在法律上以及她生育自主的所有權益。她也提及，目前的《人工生殖法》規定，單身女性凍卵必須要結婚後才能夠解凍卵子，這已非常不合時宜。