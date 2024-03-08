兩岸是否「瀕臨戰爭」？國防部長邱國正：分析徵候、料敵從寬　授權第一線指揮官反制

外界關切兩岸是否瀕臨戰爭，國防部長邱國正今天(8日)表示，不期望戰爭發生，但軍人要了解政治而非干預政治，因此軍方考量事情沒考量政治層面，要看的是徵候並向下分析，例如一個敵可能行動就包含7、8個徵候，並對此分析、料敵從寬。

邱國正昨（７日）在立法院外交及國防委員會答詢指出，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，予以反制。

國民黨立委羅智強昨質詢表示，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山近期受訪指出，中國快艇翻覆案，政府若未能務實處理，兩岸敵意螺旋就會持續升高，中國要對台灣動武，一點也不驚訝，詢問政府有無降低敵意螺旋的方式。

邱國正回應，敵意螺旋慢慢升高就會有很多意外狀況，雖克制但難免萬一擦槍走火，「這問題誰都不敢保證」，就跟海巡執法過程遇中國快艇翻覆，這種狀況不願發生，但還是碰到了，危機升高若啟戰端就不意外，所以並不樂見並努力防備。

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立法院會今天上午繼續進行施政總質詢，媒體關切兩岸是否瀕臨戰爭。邱國正會前受訪表示，不期望有戰爭發生，但軍人要了解政治而不要干預政治，因此軍方考量事情沒有考量政治層面，要看的是徵候並向下分析，例如一個敵可能行動就包含7、8個徵候，並對此分析、料敵從寬。

國防部今天表示，依國際法規定，國家遭外來武裝攻擊時，均有採取武力進行自衛權，若敵機艦侵入台灣領空領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，可合法授權第一線指揮官，採適當方式反制。

國軍更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視第一擊，將予以反制。國防部長邱國正今天指出，此界定是他上任沒多久後調整，尤其前美國眾議院議長裴洛西訪台後，明確修訂權責並執行。

國防部上午發布新聞稿進一步說明，依據國際法規定，國家遭受外來武裝攻擊時，均擁有採取武力，進行自我防衛固有權力 （自衛權）。

國防部指出，如敵軍機、艦侵入台灣領空及領海範圍，經辨證、攔截、廣播及驅離行動，若仍無法排除，基於國家對領土享有絕對主權，可合法授權第一線指揮官，採取適當方式予以反制，以維護國防安全。

立法院院會今天上午舉行，邱國正會前受訪進一步說明，第一擊的定義是他上任沒多久後調整的，尤其在前美國眾議院議長裴洛西訪台後（中國於裴洛西訪台後對台舉行軍演），中共無人機頻頻侵擾金門，雖然有規定發覺無人機要擊落但相關規定並未明確，當時他扛起責任，明確修訂權責並執行。

邱國正提到，以往第一擊的定義是對方開槍、開砲，國軍予以反制；但例如現在的無人機等，雖然並非槍彈，仍依然侵擾，這時國軍擊落並不是第一擊，對方此舉才是第一擊，所以國軍把此界定說清楚。

邱國正指出，國軍會將新增加的「狀況」加入突發狀況處置規定，但狀況的項目一多就會造成很多問題，例如當遇到狀況發生時，不可能一一核對、歸類並經過層層批示及報告才准許應對方式，如此一來狀況可能已經過了、來不及處理，也因此有所調整，包括針對航空、海航實體、無人機艦等，透過警告喊話、發射信號彈，若不配合仍持續逾越範圍就要有應對方式。

針對國民黨立委陳永康昨（７日）提到，建議國防部應將國際武裝衝突法的交戰準則（Rules of Engagement，ROE），納入國軍戰備規定。邱國正說明，已經在執行，會再與立委單獨說明。

由於昨天也有立委提到，不少有錢民眾擔憂小孩上戰場，紛紛將小孩送出國。邱國正表示，他對出國沒有意見。

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