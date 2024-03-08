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南韓醫師罷工事件持續延燒　教授也紛紛表態集體辭職

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 13:54
南韓一名離職實習醫師拿著白袍在醫院外（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

南韓一名離職實習醫師拿著白袍在醫院外（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

隨著南韓實習、住院醫師集體辭職至今已近20天，有在大學醫院兼任的教授們也漸漸加入這場集體辭職的行列。

每日經濟報導，據南韓醫療界今（8）日透露，首爾蔚山大學教授協議會緊急對策委員會昨（7）日緊急召開會議，就反對政府的對住院醫師執行行政、司法措施表達抗議，達成協議提交辭職書。

此次會議共有254名教授參與，包含首爾峨山醫院、蔚山大學醫院、江陵峨山醫院等3家同屬蔚山大學醫學院的教學醫院。

緊急對策委員會表示，在會議中，蔚山大學醫學院全體教職員決定自發性提交辭職書，將個別交給各家醫院，受理方案和日程會在日後公告。

不過，在提交辭職書後，教授們也不會立即離開醫院。緊急對策委員會表示，即使提交辭呈，也會盡全力治療病患，但為了保留急救、重症患者等高難度患者的治療，依序減少門診是不可避免的。

根據韓媒韓民族，蔚山醫學大學教授協會非常對策委員長表示，即使提交辭呈，離開醫院的日程將取決於今後的情況，辭職的決定也是為傳達他們的覺悟，教授們也不希望事情發展到要離開患者的那一步。

另外，其他醫學院教授的行動也逐漸開始。

慶北大學醫學院院長團在昨日晚間發表立場表示，他們好幾次公開表明強烈反對的立場，但大學本部和校長仍向教育部申請無法承擔的增員規模，作為教育者無法容忍醫學教育癱瘓，所以決定負起責任，集體辭職。

天主教大學醫學院院長團也在昨日表示，因未能阻止大學本部申請醫學院增員，全員決定承擔責任，提交辭呈。
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