台灣舞團林投姐VR首度海外驚悚展示　入選美國「西南偏南」展會角逐大獎

以台灣民俗傳說林投姐為靈感的《林相繽紛｜林投～姐ㄚ》及描述19世紀亞洲傳奇海盜故事的《女海盜：生存守則》入選美國「西南偏南」展會（South by Southwest，SXSW） XR 體驗焦點單元，該展會的XR Exhibition是全球沉浸式領域的年度關注焦點，，文化內容策進院（文策院）將在 SXSW 「XR Expo」設立台灣館攤位，並展示 15 件大會入選作品，將於明（ 8） 日至 16 日於美國德州舉辦。

文策院表示，台灣的 XR 作品近年在國際展會屢獲佳績，成為各國文化科技創作者與業者的關注焦點，顯示台灣不只有好的故事，技術實力也備受矚目。透過參與大型國際展會，期望能拓展並加深台灣作品、人才和技術與國際產業的連結。

《女海盜：生存守則》為 2021 年 VR 作品《女海盜：成名之路》的續作，由黃丹琪和摩根歐馬執導，由台灣的綺影映畫與法國的 Digital Rise 共同製作，在 SXSW 全球首映。故事描述歷史傳說中的「紅旗幫」女海盜船長鄭一嫂，帶領七萬名海盜反抗腐敗的清廷。作品在文策院的「IP 內容實驗室」攝影棚拍攝，並結合「4DViews」容積擷取技術與 3D 動畫製作，讓觀眾透過 VR 頭顯裝置，體驗19世紀的海上風雲。《女海盜：生存守則》入圍今年 SXSW 的 XR 體驗競賽單元，將於美國時間 13 日揭曉獎項結果。

《林相繽紛｜林投～姐ㄚ》則是何曉玫舞團近年從表演藝術跨足文化科技領域的首部完整 VR 作品，舞團與業界領先的 8K 立體 VR 業者「Funique VR」合作，以多相機拍攝掃描的技術，將舞者的肢體透過靜態掃描轉成「林投姐」的形象，有如巨大的山景。作品曾於 2023 年在台北中山堂展出，這次首度到海外展示，於 SXSW 舉辦國際首映，讓台灣的女鬼傳說穿越時空，呈現在國際觀眾眼前。

台灣館將透過線上型錄和展會現場向國際介紹台灣的八件沉浸式作品、三件沉浸式內容企畫案，以及兩項文化科技業者的技術服務，包含文策院 2022 年「沉浸式內容國際合資合製」計畫與「未來內容製作」計畫的最新成果，如綺影映畫的新作《漫步源雨㵵》、何曉玫舞團《芭比的獨白》VR 版、講述越南船民經歷的《中南半島未知某處》以及日本殖民時期的傳奇故事《玉山守護者》，多件作品將在台灣館展示預告片，透過 SXSW 積極尋求國際合作夥伴。