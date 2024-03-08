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Bar Swap調酒大賽結果出爐！台北Bar Pine酒吧奪冠　香蕉炸雞嘻哈文化成靈感注入調酒

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 11:49
「裸鑽雪莉威士忌」Bar Swap第三屆決賽總冠軍揭曉，來自台北「Bar Pine松」的張維軒(可樂)及劉珮君(Michelle)，以調酒...

「裸鑽雪莉威士忌」Bar Swap第三屆決賽總冠軍揭曉，來自台北「Bar Pine松」的張維軒(可樂)及劉珮君(Michelle)，以調酒...

台灣調酒界盛事裸鑽雪莉Bar Swap調酒大賽於苗栗橙香森林舉辦，近日由決賽評審法國的「裸鑽雪莉Bar Swap」冠軍調酒師，2023 年世界50最佳酒吧No. 38「The Cambridge Public House」的Léa 及Nicolas決選出全台前三名頂尖酒吧—季軍由亞洲百大酒吧之一的Bar Mood Taipei 吧沐獲得，亞軍是高雄既神秘又復古的Speakeasy酒吧Gallery20.5取勝；年度最佳裸鑽騷兒冠軍酒吧是來自台北的「Bar Pine松」及其作品Naked Waffle。

台北的冠軍酒吧「Bar Pine松」，本次為Bar Swap帶來的調酒作品為Naked Waffle，其使用的材料充分展現出台灣水果與裸鑽雪莉的完美融合。此款調酒以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想，搭配台灣在地農產品：香蕉，運用最嘻哈的方式靈活展現裸鑽雪莉的多重風味。

Bar Swap調酒大賽結果出爐！台北Bar Pine酒吧奪冠　香蕉炸雞嘻哈文化成靈感注入調酒
台北Bar Pine松的調酒「Naked Waffle」結合香蕉與美式炸雞鬆餅為靈感發想。（圖／品牌提供）

嘻哈源於1970年代，透過音樂及舞蹈表達基層心聲，同個年代的台灣香蕉大量外銷，擁有香蕉王國的美譽，相同年代的台灣本土元素與美式嘻哈文化共同演繹了「Naked Waffle」，運用沒有絕對定義且獨特的方式展現自我，這就是Bar Pine松的裸活態度，不止是全台最佳「騷兒」，躍昇於國際舞台上更是「最台騷兒」。

Bar Pine松的調酒師張維軒及劉珮君分享：「我們本身非常喜歡Hip Hop文化，也因為我們一直認為最好的風味是從日常生活體驗和記憶而來，因此這次決定以台灣食材『香蕉』結合了嘻哈人最愛的『炸雞鬆餅』創意發揮。」

Bar Swap調酒大賽結果出爐！台北Bar Pine酒吧奪冠　香蕉炸雞嘻哈文化成靈感注入調酒
裸鑽雪莉準備了能讓參賽者在比賽間隙放鬆身心的活動—療癒瑜珈頌缽音療，在享受裸鑽雪莉所代表的自由精神外，也真正體現了「Live Naked」的理念。（圖／品牌提供）
嘻哈
香蕉
Bar Pine
調酒
裸鑽雪莉
娛樂

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