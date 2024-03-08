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800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展

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By 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 10:43
2024台北玫瑰展（圖／台北市公園處）

2024台北玫瑰展（圖／台北市公園處）

2024 年台北玫瑰展今 3 月 8 日開幕，今年以「玫園藝事」為主題，以 800 個品種、5,000 多株玫瑰邀民眾一覽玫瑰的精緻園藝風采。

全台最大玫瑰花展就在新生公園的台北玫瑰園，一年四季都能欣賞不同品種的玫瑰，每年 3 月是台北玫瑰園盛放的時節，今年展期至 3 月 31 日，民眾可得把握花期。園內設有「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等展區，猶如歐洲風情的浪漫庭園。

公園處圓山所主任楊國瑜表示，展期間有許多線上及線下的精彩活動，像是專為新人制定的「玫好見證」活動，邀請新人朋友來到玫瑰園拍攝浪漫的婚紗照，就有機會獲得限量的玫瑰對杯。對園藝有興趣的朋友，也可參加平日下午的導覽活動，透過專業志工的解說，瞭解有關玫瑰種植的大小事。

台北玫瑰園內有超過 800 種珍貴的地植玫瑰品種，皆由工作人員及志工悉心照護。由於玫瑰帶刺，民眾入園賞花時應避免進入花叢。同時，為維護良好的賞花環境，園區內禁止騎乘自行車。

花園內也設有雙語語音導覽 QR code，民眾可以多加利用。同時鼓勵搭乘大眾運輸工具，利用捷運淡水信義線至圓山站或搭乘公車前往。更多臺北玫瑰展資訊，可至台北玫瑰展 Facebook 粉絲專頁或花in台北網站查詢。

公園處提醒，即日起至2027年5月，花博美術園區正進行「台北藝術園區──台北市立美術館擴建工程」，施工期間，跨越中山北路的水晶情人橋，以及花之隧道，將封閉禁止通行。

台北玫瑰園

地址：中山區新生北路三段105號

捷運

  • 捷運圓山站 1 號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約 15 分鐘。
  • 捷運中山國小站 4 號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約 10 分鐘。

公車

  • 新生公園站▸685、市民小巴9（M9）、紅（R）50／停靠民族東路
  • 新生公園站（林安泰）▸72、222、286副、298、642松江新生幹線、643、676、市民小巴9（M9）、紅（R）34（假日）／停靠松江路近濱江街
  • 吉林路底站▸542、685、688、紅（R）57／停靠吉林路
  • 民族東路口▸109、203、277、280（直）、542、606、612、685、敦化幹線／停靠民族東路

YouBike

捷運圓山站1號出口沿自行車專用道到新生濱江街口（東南側）站。

800種玫瑰獻禮 春遊2024台北玫瑰展
2024台北玫瑰展，綠色玫瑰米多莉公主。（圖／台北市公園處）
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更新時間 : 2024-03-08 16:39 GMT+08:00

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