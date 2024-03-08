只展5天！新光三越攝影藝術博覽會規模歷屆之最　IG爆紅日本攝影師、台灣旅英攝影師亮點作品搶先看

「2024 SKM PHOTO攝影藝術博覽會」邁入第18屆特別擴大規模，將展場移至台北信義新天地A11 6樓信義劇場，以「爭鳴時代」為主題集結50位影像藝術家、超過500幅影像故事共同參展，自即日起展至3月11日止，現在一起來看亮點作品吧！

郭英聲《私風景》．國寶級影像藝術大師

郭英聲生於1950年，幼年隨雙親居住東京7歲返台。1970年代與友人共組V-10視覺藝術群，並為雲門舞團拍攝早期宣傳照片。80年代投入法國時尚界商業攝影，走遍世界各地。90年代返台，以台灣為創作的原鄉。現為時尚品牌藝術總監。早期以超現實主義作品映射內心孤寂。赴法國期間，於商業攝影工作時同步創作，呈現低明度高彩度的色彩風格，常以觀者無法直接理解的氛圍，構成立基於現實又超越現實的幻象。

小林賢伍 KengoKobayashi《邁步向前直到綻放吧！》．IG爆紅日本攝影師

「櫻花的綻放方式，彷彿人的一生。」

人們將自己的一生比喻成一年只綻放數週的櫻花，無論何時都殷切盼望花開的瞬間。一位日籍攝影師，歷經激烈動盪的時代，承受各種風雨打擊，卻仍然如同櫻花般一心企盼未來，隻身追尋日本櫻花。

Mavis CW《生活與夢想之間的某個地方》．台裔英國攝影藝術家

紐約生活與夢想過程中捕捉到的瞬間。這部作品探討了生存和繁榮時奮鬥的進展和消退。在這段旅程中，街道是一塊畫布 — 對某些人來說是柔軟而熱情的，對於其他人來說，是艱難且無情的。隨著他們的故事展開，現在是時候漂浮在角色的上方和周圍，以便我們觀察他們在紐約的生活與夢想。

吳東興《畫意．話意》．SKM PHOTO活動創辦人

攝影藝術的演進洪流，我在1960年代跟進，2007再次學習跟上；未來，期待百家爭鳴。

當今的攝影藝術也因為鏡頭科技、生活及人與人溝通媒介再次在台灣發展，讓喜愛攝影的藝術家藉由這股風潮，有了新的想法並想重新詮釋體現他！也因此現今攝影風潮在世界上掀起的「攝影藝術復興」的多元發展面向，攝影藝術家開始在透過鏡頭詮釋的作品上，除了掌握鏡頭的那份瞬間技術外，也增加了其本身對於作品詮釋的想法。

鍾順龍《星雨》

太空中的灰塵形成行星/恆星/星系的基礎物質，透過天文學家的觀測讓人類看見宇宙間遙遠的星體，本系列的作品，對於雨滴的描寫，是透過大型相機截取時間與空間所堆疊的片段，閃光燈具瞬間爆發出的光線，凝結著每一顆掉往地面的雨滴，當液體結構經過光線的穿透，反射出空間中類似星光的空間層次，這個空間猶如太空中的類星體(quasar)。

陳詠華《子宮》．時尚攝影師

花卉是容器，如同子宮 —— 女性所獨有的臟器，充滿愛，乘載生命延續的使命。

以花卉勾勒形似子宮的空間,源自對生命之初的想像。最初，由容器所孕育，各自朝著獨特的方向生長，仿若命定，那便是開天闢地。彼此交織,關係便建立，潛藏脈動與種種可能性。著迷於花卉；著迷於隨著時間，進而延展身軀的姿態，時而優雅，時而張狂；著迷於豔麗、恬淡、混濁、昏黯的色彩，暈染情緒的遞進。按下快門，感受生命。

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