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國民黨38婦女節活動：「溫暖性別、女性自主」 朱立倫示範下廚　

國民黨日前通過組織改革，決定整併黃復興黨部後，黃復興黨部副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 10:59
(直播截圖) 

(直播截圖) 

今天是三八婦女節，也是商家主打的「女神節」或是「女王節」，國民黨主席朱立倫和立委李彥秀、許宇甄、張嘉郡、萬美玲、王育敏、邱若華、陳菁徽等人，上午一同出席直播活動，示範如何煮一鍋好湯。

今天活動主軸為: 溫暖性別、女性自主。

眾人在煮湯之餘，拿出預先準備好的圖卡，向媒體宣示，國民黨將為女性爭取更多的福利! (下圖)

國民黨38婦女節活動：「溫暖性別、女性自主」 朱立倫示範下廚　國民黨38婦女節活動：「溫暖性別、女性自主」 朱立倫示範下廚　(以上為直播截圖)

國民黨日前通過組織改革，決定整併黃復興黨部後，黃復興黨部副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭。國民黨7日表示，黃復興幹部與黨員是國民黨努力進前不可或缺的重要戰力，改革的路上，大家永遠並肩同行。

國民黨6日通過修正中央委員會組織規程，中央黨部調整為7大部門，增設數位黨部，也將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會，並在組發會增設「退伍軍人部」，處理退伍軍人組織運作。

張大鈞在中常會通過組改案後，於黃復興黨部群組發布聲明表示，時代在變、環境在變，黨面臨的困難十分險峻，請黨員一本初衷、共體時艱、支持中央完成組織調整，發揮擴大黨的統合戰力，爭取民心，重返執政，有任何責難，他願一人承擔。

張大鈞說，文傳會的新聞稿已經說明清楚了，季麟連與他已經提出辭呈，在未正式離職前，仍要面對各種問題，妥適處理；此刻，總不能拍拍屁股走人，還是要冷靜面對排山倒海的指責壓力，妥善應處。

對此，國民黨文傳會主委李彥秀7日說，黨組織的改革是為了應對未來的挑戰與契機，透過內造化、年輕化、輕量化，擴大國民黨的支持基礎，「結合與擴大黃復興黨部，深化地方連結」，保留黃復興的名稱，對黨員的服務持續進行，組織連結更提升。除了對黃復興資深黨員的照顧更全面，也會深耕「新世代」退伍軍人，讓國民黨老幹新枝，進而枝繁葉茂。

中央社引述李彥秀說，黃復興是組織轉型而非裁撤，更是擴大與結合。黃復興一直都是在組發會的編制裡面，跟22縣市黨部的位階一樣，所以各縣市的黃復興主委也擔任縣市黨部的副主委，人力整合，一起讓黃復興的功能精進、擴大，升級成最有戰鬥力的「退伍軍人部」，擴大服務。

李彥秀說，季麟連、張大鈞以及黃復興的幹部與黨員，都是國民黨的中流砥柱，也是國民黨努力進前不可或缺的重要戰力，改革的路上，大家永遠並肩同行，贏回台灣的尊嚴，贏回中華民國的未來。
國民黨
黃復興黨部
李彥秀
數位黨部
退伍軍人部

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